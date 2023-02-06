恐怖！美婦為騙亡母社福保障金　家中雪櫃藏屍2年　終因1事被揭發

為騙社會福利保障金可以去到幾盡？美國一名案底纍纍的婦人，為了騙取年邁母親的社會福利保障金，向當局隱瞞母親已死亡的事實，更將母親遺體藏在家中的冰箱達2年。婦人的女兒曾多次關心外祖母的近況，因發現母親的說法多次前後矛盾，因而揭穿她隱瞞外祖母死訊的惡行，婦人隨即被警方拘捕。



綜合外媒報道，被捕的婦人為69歲的伊娃（Eva Bratcher），居於美國芝加哥的伊利諾伊州，案中死者為她的96歲母親里賈納（Regina Michalski）。事件曝光全因伊娃的女兒薩布麗娜（Sabrina Watson）多年沒與外祖母里賈納見面，多次向伊娃追問里賈納的現況，伊娃一時指母親回了波蘭故鄉，一時又指她正在療養院，前後矛盾的說法令薩布麗娜起了疑心。

孫女薩布麗娜直覺事件不對勁，於是找警方到伊娃家中查問，同是亦要求警方調查外祖母的社會福利戶口資科。沒想到當警方到達伊娃家中調查時，她竟和盤托出，承認隱瞞里賈納的死訊，更表明目的是繼續領取里賈納的社會福利保障金。

69歲的伊娃（Eva Bratcher）為了騙取已逝母親的保障金，而在家中藏屍達2年。（網上圖片）

警方在伊娃家中找到一個大冰箱，在內發現藏有里賈納的屍體，但伊娃指自己已記不起藏起了母親的遺體多久。警方其後找到購買冰箱的發票，顯示冰箱是在兩年前購入，估計里賈納在2020年3月去世，之後一直被藏在冰箱內。

除了找到里賈納的遺體，警方亦在伊娃身上找出1張偽造的身份證，上面的名字是里賈納，但相片顯示的卻是伊娃。伊娃隨即被捕，被控以非法藏屍、偽造他人身份證及欺詐等罪名。警方翻查紀錄，發現伊娃曾在97年至05年間留下多個案底，她除了要面對今次事件的罪名，同時還面臨過去一系列罪行的起訴，包括零售盜竊、刑事毀壞財產罪等。