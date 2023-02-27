泰國買凍奶茶成杯都係冰　男生：吸兩口就沒了　網民解釋：很正常

「冰全部都係冰！」台灣有男生於網上發文，他近日去泰國旅遊時，在便利店買了杯凍奶茶，沒料到冰量超多，喝了兩口就喝完，他十分無奈地分享事件。網民紛紛指很正常，有台泰混血兒解釋，「那是因為他們的飲料都很甜，所以都會加大量的冰塊來稀釋，好像也有另外一個原因是泰國天氣很熱（by媽媽是泰國人路過）」。



台灣有男生近日去泰國旅遊，在便利店買了杯凍奶茶，沒料到冰量超多，喝了兩口就喝完。（fb群組「爆廢公社」圖片）

男生於fb群組「爆廢公社」發文，寫道「在泰國喝飲料，吸兩口就沒了，爆炸多冰塊」，從他上載的照片可見，杯中只餘極少量奶茶，但冰塊竟塞滿整個杯，讓人覺得像買了杯冰塊，而不是凍奶茶。

帖文引起熱議，有網民笑言「買冰塊送飲料欸，比買空氣送餅乾還要好」、「下次知道了就不要2口喝完」、「不錯了，加冰塊還不用錢」。

有網民道出原因，「東南亞國家的飲料都是很甜，然後讓冰慢慢融化慢慢喝。只能說台灣才在給你去冰飲料加滿，其他地方飲料是固定的，沒加冰容量下降合理」、「冰塊是為了讓飲料不要那麼甜的」、「東南亞冰的飲料都這樣，我剛從印尼回來」、「商人是怕你們怕熱，泰國真的很熱」。

其他網民分享更多照片▼▼▼

有網民分享照片說，「我過年在泰國商場飲料店點了一杯飲料喝沒幾口一下沒了，發現裏面都是冰，於是再點一杯，特別說明不要冰，結果得到半杯飲料，給你參考」。

有網民建議可買多瓶水「溝淡」奶茶或買多罐飲料繼續融化冰塊，「冰塊真的要多，再不然，就再買一瓶礦泉水自己混，之前去泰國，超商冰塊是可以自己裝，我弄了微冰，結果根本甜到一個沒辦法喝」、「再多買一杯罐裝的飲料，喝完杯裝的，把罐裝的倒進去」。