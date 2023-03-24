潤發倉庫三級火｜彌漫燒膠味1600人疏散　網民為消防打氣：祝平安

長沙灣發祥街1號潤發倉庫於今午（24日）1時50分起火，現場冒出大量濃煙，消防接報到場後，於2時10分將火警升為三級，附近屋苑居民及5間學校師生，共1600人須緊急疏散。大火引起市民關注，紛紛為消防員打氣，「消防員要小心」、「好大煙，平安呀」、「辛苦晒，要安全收隊！」。



長沙灣發祥街1號潤發倉庫於今午（24日）1時50分起火，現場冒出大量濃煙，消防員開喉灌救。（蔡正邦攝）

消防處於今午接報火警後，派出至少兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，並救出兩人，分別手部受傷及吸入濃煙被送院。現場有市民指出，空氣彌漫燒膠及燒車胎的臭味。現場有部份消防員及警員均戴上防毒面罩。消防處於fb專頁提醒，「如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定」。

由於潤發倉庫附近屋苑及5間學校共有1600人緊急疏散，民政事務處已開放深水埗體育館（深水埗康樂文化大樓二樓）作臨時庇護中心，予有需要市民使用。

網民紛紛為救火的消防員及其他在場協助的人員打氣，表示「消防員哥哥，辛苦你們了」、「各位消防員小心啲呀，全部都係膠珠貨倉」、「最重要您們平平安安回家！」、「辛苦各位前線消防，醫護人員，祝平安！」、「辛苦晒一班消防及救護員，撞完車又救火，加油」。

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