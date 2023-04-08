不滿切線爭啲揩車身　私家車龍翔道閘停小巴　網民：停路中好野蠻

無論小巴司機是否有錯，私家車司機在路中心停車已影響道路安全！近日網上流傳影片，有私家車司機於龍翔道「閘停」一輛小巴，隨後下車去跟小巴司機理論，不滿對方切線差點碰到他的車。私家車司機於路中心停車的危險行為惹來網民批評，「咁樣停正喺路中間，紅色車個司機真係好野蠻」、「俾人爭啲揩到就停晒成條線喺度鬧人，鬧埋人娘親，如果後面有架貨櫃車收唔切，咁小巴上成車人咪死喺你面前！呢位先生都幾惡㗎喎」。



近日網上流傳一段影片，有私家車司機於龍翔道閘停一輛小巴。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男於fb群組「車cam L（香港群組）」上載一段43秒影片，稱事發於周三（5日）傍晚約6時，龍翔道往葵涌方向第二條線。從影片拍攝方向可推斷，片主為小巴乘客，片中可見一輛紅色私家車閘停一輛小巴，兩車停在路中心，隨後私家車司機下車，走到小巴司機旁理論。

小巴司機問「搞咩嘢呀，大哥」，私家車司機不滿地指「就咁cut埋嚟呀？」，小巴司機反問「碰到你咩？」，私家車司機激動怒斥「喂大佬，你爭啲揩咗落我部車度喎」。小巴司機以不屑口吻「啊」了一聲後，說了3句「對不住」，其間私家車司機質問「咁使唔使攞車cam呀？大佬你部車揹住成車乘客，你睇車揸X住呀，你老XX真係」。小巴司機輕蔑道「係啦係啦，哇，你大X晒唷」，私家車司機未有繼續爭論，並回到車內。

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影片引起熱議，有網民笑言「新潮語：睇車揸X住」，不少人批評私家車司機於路中心突然停車做法危險，「紅車啊真係傻X，你唔好再揸車喇喺香港，如果唔係我唔知你落幾多次車」、「停喺路中間落車咁X過癮，後面如果有車撞埋去佢就大X鑊」、「佢都知道部小巴成車客，都仲要喺條馬路到閘停人哋部車，如果後面有重型車輛唔生性，佢就真係做咗千古罪人，阿叔唔啱你可以1823佢，但係你閘停人哋嘅話你就衰X晒」。

由於影片沒有前傳，有網民猜測「小巴司機應該衰得勁先咁，不過依家變咗紅車犯法」、「依家見到啲綠頂好多都阿伯揸，好多睬你都ONX，佢有佢揸，話出就出，鏡都唔望多眼」。有網民建議兩司機要一同提供行車記錄器影片，才能公正評論事件，「公平啲大家放晒條cam出嚟」、「有前傳冇片，一律建議收隊」。

樓主其後回應網民留言指，「我係見佢（私家車司機）抽頭入小巴車前開始知道佢想玩，我先開始錄，錄前已經喺小巴車前重dup兩次」。