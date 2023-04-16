爭鮮現婆婆級店員！1次搬7盤壽司飯勁好身手　男食客震驚：好厲害

店有一老，如有一寶！長者也可以對社會有貢獻！有台灣男生於網上發文分享日前在連鎖迴轉壽司店「爭鮮」用餐遇的奇遇，他目擊有名婆婆級店員腳步輕快、身手矯健，可以一次搬7盤壽司飯，他忍不住冒昧詢問年齡，沒想到婆婆說自己年屆90歲，讓他大感驚訝。

台媒《三立新聞網》其後訪問到該婆婆，她誠實報出真實年齡為76歲，自己只是喜歡跟顧客互動和開玩笑，又說已在爭鮮工作近20年，笑言「要我一次搬10幾層白飯盒都可以」。



台男於網上發文表示，日前在連鎖迴轉壽司店「爭鮮」用餐時，遇到有名婆婆店員腳步輕快、身手矯健，可以一次搬7盤壽司飯。（fb群組「爆廢公社」圖片）

該男生於facebook群組「爆廢公社」發文表示，日前於新北市汐止區爭鮮分店用餐時遇到1名婆婆級店員，形容對方「腳步輕快、身手矯健、熱情，還可以一次搬7盤壽司飯」，他詢問派婆婆年齡，得知對方年屆90歲，驚訝得「下巴差點掉下來」。

他說，不知婆婆說的年齡是否開玩笑，但就算實際只有70多歲，「能有這種活力熱情來工作，真的不簡單」，對方還透露早上會在菜市場幫忙賣菜，他大呼「真的好厲害」。而且婆婆還用手給讚說沒有三高問題（高血壓、高血脂及高血糖），讓他驚嘆「健康真的很重要」。

台媒《三立新聞網》其後訪問到該阿嬤，阿嬤誠實報出真實年齡為76歲，自己只是喜歡跟顧客互動和開玩笑。（「三立新聞網」YouTube影片截圖）

網民紛紛大表驚訝，指出長者就是要多活動身體，「90歲也太厲害了，還兩份工，希望阿嬤不要太操勞」、「老了就是要活動，賺錢兼賺健康」、「年老反而真的一直保持活動，肌肉等等的才不會退化很快」、「讚，比一堆好吃懶做的年輕人好多了！」。

有網民猜測阿嬤可能身份特殊，「確定不是老闆的娘？」、「會不會其實她是老闆娘」，又有人猜可能謊報年齡，「年齡是女人的秘密，你問了不該問的問題，所以阿嬤多報嚇嚇你」。

不少網民大讚企業願意聘請高齡員工，「很棒的是爭鮮不在意她高齡，讓長者能開心工作」、「給願意讓高齡者工作的企業一個讚」、「很多高檔的日料、茶餐廳，服務員都是阿嬤級的」、「銀髮族就業愈來愈多了」。

有網民指出長者也可以很有活力，「我們這邊還有一個快70歲的婆婆，在全家（便利店）上大夜班，也很強」、「我去的健身中心裏面有位阿北（阿伯）70幾還80歲，還會做重訓臥推50公斤！」、「我社區阿公93歲，還在社區服務做回收，也是比年輕人厲害」。

台媒《三立新聞網》其後訪問到該名婆婆，她報出真實年齡為76歲，自己只是喜歡跟顧客互動和開玩笑，平時會在內場準備小菜和煮味噌湯，偶爾會出店面招呼顧客和清潔，笑言「我唯一就不會收銀，年紀這麼大了跟電腦不熟」。

婆婆已在爭鮮工作近20年，當初是老公看到家附近的爭鮮缺廚房阿姨，她去應徵隔天就收到錄取電話。她透露保持活力的祕訣是正常吃3餐、維持規律生活作息，笑言「要我一次搬10幾層白飯盒都可以」。她又預計自己會做到體力不夠時才退休，「如果身體沒有變化，做到90歲是可以的」。