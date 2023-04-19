英夫婦住平價酒店　投訴勁污糟似廢墟要求退款　酒店拒賠仲咁解釋

一家大細出門旅遊住酒店，不求裝修華麗也至少要乾淨企理。可是，英國一家六口在國內黑池旅遊，在旅酒店平台訂了一家酒店，卻發現酒店混亂污槽情況如經炸彈襲擊般嚴重，床褥放在房外地上、馬桶滿布排泄物，女兒更哭着要離開，令他們須臨時找另一家酒店度宿。不過酒店方面卻另有解釋，令事件陷入羅生門。



綜合外媒報道，居於蘇格蘭的33歲夫婦Pamela和Mark，透過網上預訂酒店平台訂了黑池名為布萊克浦海濱酒店（Blackpool Promenade Hotel），一晚房價為68英磅（折約660港元）。

在本月16日，夫婦連同4名子女一同到酒店準備入住，取得房門鎖後，他們被眼前一幕嚇倒，接待處對面的房間牆上竟然有個大洞，房裏亦非常污糟。從他們拍到的照片可見，有床褥放在房外地上，房內滿是垃圾，馬桶上更是滿布廁紙及排泄物。

夫婦指其7歲女兒見狀哭了起來，嚷着要離開，他們只好急急訂另一間酒店，並退回房間鎖匙後離去。事後他們要求涉事酒店退錢，但酒店指示他們向網上預訂酒店平台提出。

涉事酒店就夫婦就投訴卻有這樣解釋，指酒店稱夫婦所拍得的照片，並非他們的真實住宿狀況，相中滿布垃圾房間當時被「停用」正裝修，因有工人出入工作才打開房門，這個房間並不對外開放，亦非其他房間常態狀況，且夫婦住了1晚才退房。酒店發言人強調，雖然是平價酒店，但酒店房間清潔狀況良好。而有關網上預訂酒店平台表示正調查事件。

從網上預訂酒店平台可見，該酒店評分為3.4分（以10分為滿分)，被評為「差勁」，其中有網友稱「骯髒，充滿垃圾」。