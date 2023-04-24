悲！母親讓兒「騎膊馬」過獨木橋突跣腳　男童飛墮溪谷生死未卜

危機意識不可少！近日國外一段駭人影片被廣傳，1名母親讓兒子「騎膊馬」坐到肩上，打算扛他走過斷橋，橋樑坍塌部份用簡陃原木連接。母子走過獨木橋時，因為木材受力滾動而失去平衡，母親及時抓住扶手吊於半空，但男童就不幸倒下，直直墮落下方沙石翻滾的5米深溪谷，生死未卜。



網上流傳一段影片，片中母親讓兒子坐到肩上，扛着他一同過橋，其間失平衡滑倒，男童即時向後栽墮入溪谷。（FB影片截圖）

綜合外媒報道，事發地點疑為巴拿馬奇里基省 （Provincia de Chiriquí）某經常出現橋樑被暴雨損毀的地方。早前一對母子外出時，遇上塌橋堵路，塌下去的路段被人用原木臨時連接，獨木橋異常簡陋，僅容1人身位勉強通過。橋下方是5米深的溪谷，沙泥滾動。由於男童年幼無法獨力過橋，於是這名母親便讓兒子坐到肩上，扛着他一同過橋。其間卻發生意外，母親失去平衡滑倒，肩上兒子向後栽，在眾目睽睽下墮入溪谷。

事發一刻，畫面可能令人不安：

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從網上流傳的影片可見，橋樑部份坍塌，露出鋼筋，母親將年幼的兒子放到肩上坐着，自己雙手緊握幼細的黃色欄杆，小心翼翼地跨過損毀圍欄，並踩到單支粗木上。粗木下方尚有1根原木，受力時略微轉動。

男童一直沒有亂動，而母親就扶着欄杆穩當地邁步，誰知剛走出2步，腳下原木受力翻滾，她即時失平衡面向橋外滑倒，整個人摔出橋外，所幸雙手一直抓着圍欄才勉強吊於半空未有墮下。但肩上男童就不幸掉落，從後方崩塌的橋面摔落溪谷。母子後方有數人站在橋上直擊慘劇，紛紛嚇到失聲尖叫。

片段引起網民憂慮，並留言為男童祈禱。（FB影片截圖）

媒體未有提及母子後續情況，男童至今生死未卜，引起不少網民憂慮，「天啊！保佑這個孩子！」、「孩子得救了嗎？太可怕了」、「男孩還好嗎？他媽媽一定非常自責」。而影片就在網上被廣傳，有網民指責母親行為魯莽，罔顧兒子生命安危，「在場的成年人都要負責」、「這個高度不可能（得救）了吧，這母親到底在想什麼」。

（綜合）