悲！男子百貨公司跳樓壓傷女顧客　傷者家人憂醫藥費揭坎坷身世

上海1間百貨公司發生墮樓傷人事件，1名五旬男子從百貨公司的5樓躍下，壓倒1名行經該處的女顧客。男子肢體變形當場身亡；女顧客被砸致腦部和頸椎重創，須留醫深切治療部，猶幸無生命危險。不過由於女顧客家境並不富有，家人正為其昂貴的醫藥費發愁。



1名51歲男子在百貨公司5樓跳樓，並壓傷在正店內逛街的女顧客，兩人的「肢體變形」，傷勢十分嚴重，男子最後因搶救無效，當場宣告死亡。（影片截圖）

根據內媒報道，上海閔行區公安分局周日（23日）接報，1名51歲男子從位於劍川路的百貨公司5樓一躍而下，壓傷1名正在店內逛街的女顧客。兩人「肢體變形」，傷勢十分嚴重，男子最後因搶救無效，當場宣告死亡。據報，事發前男子曾在欄杆附近徘徊，沒想到突然跳下地面。

至於被壓傷的26歲女顧客本身從事文職，現正在醫院的深切治療部留醫，雖然人已經清醒，但其腦部和頸椎嚴重受創，需面對長時間治療。家屬透露，女傷者今年剛到上海1間公司工作，再過數天便過試用期轉為正式員工，不料當日上班前去百貨公司逛了一下，竟被墮樓男子壓至重傷。

內地律師分析指，百貨公司要確認是否有盡安全保障義務，再評估是否須要承擔責任。（網上圖片）

家屬指出，女傷者家境不富裕，母親在北方打工，父親須留在老家照顧年邁奶奶，家人希望她獲得適當治療，但也坦言家裏很難負擔她的醫藥費，更明言後續照顧的費用會為家裏帶來極大經濟壓力。

有內地律師分析，雖然墮樓男子已死亡，但他壓傷了人，必須由其繼承人在遺產範圍內承擔民事賠償。至於百貨公司也要確認是否有盡安全保障義務，再評估是否須要承擔責任。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288