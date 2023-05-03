姓「苟」原來唔係讀「狗」？90後女揭「族譜真讀音」　終無奈改姓

【稀有姓氏／改名】中國姓氏繁多，稀有姓氏發音隨時考起人！內地女子敬芳祖上曾被賜姓「敬」，後推演變成「芶」（粵音「久」），但由於戶籍系統無法識別「芶」字，就用了「茍」（普通話拼音gòu）代替。根據她家族規所示，「茍」姓普通話應唸第4聲，而非「狗」（普通話拼音gǒu），但大部份員工還是叫錯她做「茍老闆」（音：狗），令她尷尬不已。由於擔心兒子將來在學校可能因她的姓氏被取笑，於是她決定從此改姓「敬」（普通話拼音jìng）。



重慶33歲女子敬芳祖上被賜族姓「敬」，後演變成「芶」，但因為戶籍系統無法識別「芶」字，就用了「茍」字代替。而根據族規所示，「茍」應唸第4聲「gòu」。（「極目新聞」圖片）

根據《極目新聞》報道，重慶33歲女子敬芳的祖上因歷史原因被賜族姓「敬」，後來隨時間推演變成「芶」（粵音「久」），但在她小時候，因為戶籍系統無法識別「芶」字，就用了「茍」字代替，變成「苟芳」。

然而，這個「苟」字也十分講究。根據敬芳家的族規所示，「『茍』旁反文要加，只讀茍之去聲。茍旁反文不加，也只讀茍之去聲，不讀gǒu，亦不讀jìng。」，亦即不論「敬」姓有沒有「攵」偏旁，普通話發音亦不是「狗」（普通話拼音gǒu）或「敬」（普通話拼音jìng），而是唸第4聲「gòu」。

「苟」這個發音令敬芳生活產生困擾，不少人都將其唸錯成「狗」（普通話拼音gǒu），令她在學習生活上遇到不少尷尬，漸漸她就稱自己為「敬芳」（粵音「徑」，普通話拼音jìng）。而她所經營的公司中，員工怯於向她打招呼，生怕叫她「苟老闆」。最令她擔心的是，年幼兒子向同學介紹她的姓氏時可能會受嘲笑和歧視，影響身心健康，「我原本還想過讓孩子跟我姓，後來想想還是作罷」。

最終，敬芳於去年6月到當地戶籍科，正式將戶籍姓名從「苟芳」改成「敬芳」，「改姓的過程很順利，族譜加上老家村裏開的證明，一兩天就辦好了」。她又透露，真正改成「敬姓」後，不用再向外解釋姓氏讀音，而是統一稱為jìng，順利解決困擾她多年的煩惱。

（極目新聞）