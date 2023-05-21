仙女出浴？越南還劍湖驚現2裸體少女　片段瘋傳後警查出驚人真相…

網上日前瘋傳影片，指越南河內著名景點還劍湖（Hồ Hoàn Kiếm）驚現2名裸體少女在出浴，被網民形容是「沐浴仙女」，拍片者稱早上經過該處時，見到一對姊妹落湖浸泡，不少人質疑她們在市中心兼重要文化景點洗澡不雅，甚至有當地官員質疑片段只是經剪輯的造假片。影片瘋傳之下警方主動介入調查，日前終確認事件，更揭露「警人真相」，指湖中2人並非少女，而是在附近的餐廳工作的年輕男性，由於他們違反文化遺產保護條例，將面臨臨100至300萬越南盾（約333至999港元）罰款。



網上瘋傳影片，顯示有2名少女在河內還劍湖浸浴。（fb影片截圖）

還劍湖是河內市中心的天然淡水湖，面積近12公頃，是河內標誌性景點，附近被植物包圍，兼有玉山祠等古蹟，是當地重要文化景點。當地社交平台日前瘋傳影片，顯示有2人在湖中裸體沐浴，拍片者笑言「你來還劍湖做什麼？」，形容有2姊妹在該處洗澡。片段只拍到背面，2人更用衣物包頭，惟所有網民先入為主認為2人是少女，形容作「仙女出浴」、「沐浴仙女」。

片段一度引起質疑真偽，當地官員指2名女子洗澡的位置水位應該約2米深，正常難以在水中自由行動，懷疑影片是經過剪輯。同時不少網民批評她們不應在當地重要文化景點洗澡，而且還在市中心，有違公德。

+ 5

影片瘋傳後，警方主動介入調查，日前證實事件確有發生，但涉案2人並非少女，而是分別17歲及22歲男生，是附近餐廳的員工。事發於本月16日清晨5時左右，他們從廣場噴泉位置走到還劍湖，用衣物包頭並走入湖中。其間有數名途人目擊，部份人曾駐足觀看，直至有做運動的市民勸阻，2人才上水返回餐廳。

警方指，法例禁止任何人在湖中游泳或進行釣魚等活動，而且相關行為違反文化遺產保護條例中，關於褻瀆歷史文物及名勝古蹟的規定，將面臨100至300萬越南盾（約333至1,000港元）罰款。

（綜合）