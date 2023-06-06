困餐廳冷藏庫砸門求救　女經理滿手血活活凍死　家人索百萬賠償

美國路易斯安那州發生駭人意外。1名任職連鎖快餐店的女經理，被發現離奇凍死在餐廳的冷藏庫內，至在同一餐廳工作的兒子，上班後打開冷藏庫的大門發現已僵死的母親才揭發事件。驗屍報告指出，死者雙手及大門上滿是鮮血，證實她為脫困曾瘋狂敲打大門，家屬為此感到十分氣憤，該向餐廳提出索償百萬美金（約784萬港元）。



綜合外媒報道，死者為63歲的亞裔女子黎月（Nguyet Le），她在美國路易斯安那州1間連鎖快餐店Arby's任職經理。今年5月11日上午9點，在位於新伊比利亞的分店工作時，被發現離奇凍死在冰庫中。

當天黎月的兒子黎阮（Nguyen Le）是第1個發現她的人，母子兩人在同一間分店工作。兒子在傍晚時份上班，打開冷藏庫後，赫見母親呈胎兒姿勢倒在地上，門上和雙手沾滿鮮血。黎阮憶述，當天他上夜班，母親的屍體是直到他回店裏尋找她時才被發現，她被困在冷藏庫6個小時之久。

死者家屬律師表示，「現場太可怕了，調查人員在冷藏庫的門上發現很多血迹，相信她一定是在暈倒之前拼命求救想要出去」。

有餐廳員工表示，其實冷藏庫的大門自去年8月已出現故障，他們每次使用時，常常要用螺絲批才能打開和關上大門，雖然他們曾向總公司反映問題，但一直不獲處理。死者家人質疑餐廳管理疏忽才會導致今次悲劇，於是向餐廳索取100萬美金（約784萬港元）賠償。