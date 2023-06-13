人渣！17歲女喝毒咖啡昏迷　遭3男輪姦暴斃　判太輕二審下場出爐

人渣！台灣台中市何姓男子等人開「毒趴（毒品派對）」，找來年僅17歲少女助興，少女喝「毒咖啡（含毒品的咖啡）」後昏迷，慘遭何男等3人輪流性侵，更拍裸照上傳至群組，之後更轉移陣地到酒店繼續輪姦。完事後何男等人把少女留在房內，待酒店人員清理房間才發現少女已死去多時，警方事後把涉案3名男子拘捕。

何男等3人在一審被判處3年至4年2個月刑期；檢控認為判刑太輕上訴，二審加重判刑到3年6個月至5年4個月刑期，全案仍可上訴。



17歲少女喝「毒咖啡（含毒品的咖啡）」後昏迷，慘遭何男等3人輪流性侵，最終被發現暴斃房內。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發2019年7月，24歲何男與30歲莊男及23歲吳男等多名男子，凌晨時份在台中市住所開毒品派對，找來擔任「傳播妹」（陪唱）的17歲少女「小美（化名）」助興，。

小美當時已在南部狂歡了3天，在場後喝了3包「毒咖啡」後昏迷，何男竟趁機性侵小美，吳男、莊男亦加入輪流性侵。直到清晨5時許，何男等人帶小美轉移陣地到酒店開房，並再次輪姦小美，還有人拍攝小美裸照放上群組。

完事後何男等人先後離去，獨留小美在酒店房內。至傍晚5時許，酒店人員前往整理房間，才發現小美已死去多時。經法醫解剖檢驗，小美死因是服用多種毒品，急性中毒身亡。

二審認為一審以最低輕法定論處量刑過輕，改判3人3年6個月至5年4個月刑期。（示意圖／gettyimages）

何男等3人事後因性侵、買毒轉讓、拍攝少女裸體等罪被捕，一審判3年至3年10個月刑期。不過檢控方認為判刑太輕上訴，二審認為一審以最低輕法定論處量刑過輕，改判3人3年6個月至5年4個月刑期，全案仍可上訴。