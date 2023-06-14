90歲翁獲4女侍寢月給$2萬生活費　尋真愛揀定1人結婚　下場悲慘

長者談戀愛也要小心遇人不淑，否則連棺材本都被騙去。台灣有9旬退休長者，每月給9萬台幣（約2.3萬港元）生活費給情人知己，其後對方更引進另3名女子來侍奉他。老翁可謂周旋於4女之間，享盡齊人之福，後來他發現最初的情人才是「真愛」，決定與女方結婚，可是婚禮完成後，妻子卻人間蒸發般突然消失，原因令人感到可悲。



9旬翁對女同鄉心生好感，以為遇真愛與她婚姻，卻換來悲慘下場。（《夜關門：慾望之花》劇照）

台灣資深媒體人洪素卿在電視節目《震震有詞》，分享一段悲傷的高齡長者戀愛故事。事主是年屆90歲退休老翁，活到這把年紀巧遇湖南女同鄉阿玲（化名），他覺得女方聽得懂他的腔調，還會到家裏做湖南菜給他吃，因此對她漸生情愫。

老翁覺得與阿玲很夾得來，交往變得頻繁，之後兩人更有了親密接觸，展開年齡差很大的戀愛關係。

妻子婚後突然消失，老翁始知自己墮進騙局。（《夜關門：慾望之花》劇照）

洪素卿續稱，老翁認為阿玲對他很好，於是每月給她9萬台幣生活費，沒想到她還陸續介紹其他女子給老翁結識，讓老翁周旋在4女之中，享盡齊人之福，然而老翁還是情傾阿玲，認為彼此心靈相通，一定要與她永遠在一起，於是兩人便結婚。

台灣資深媒體人洪素卿在電視節目《震震有詞》，分享一段悲傷的高齡長者戀愛故事。（影片截圖）

怎料結婚後，阿玲突然人間蒸發，後來得知原因竟是她因與老翁結婚之後，若老翁過世，她仍可分得一半遺產，「（那）再來幹嘛？所以從此（父子）就再也吃不到家鄉菜了。」