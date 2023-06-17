悲！妻倒斃家中流出屍水　夫伴屍2周：以為會自己起來　警揭死因

台灣新北市日前發生悲慘的伴屍命案，當地66歲老婦倒斃家中，屍體已發黑腫脹腐爛，甚至流出屍水，但69歲的丈夫「伴屍」2周竟不知情，認為妻子只是不適倒地，「以為她會自己起來就不管」，至本月15日致電死者的姐姐後才揭發事件。鄰居爆料指老婦經常大吼大叫，而且近日靠窗戶位置會聞到異味。警方於翌日表示，死者無外傷，初步判斷無外力介入，死因疑為心因性休克，全案仍然在查，因為家屬對死因無異議，已交還遺體辦理後事。



新北市發生離奇命案，老婦倒斃家中，丈夫伴屍2周。（民視新聞截圖）

台媒報道，新北市警方本月15日接報，指66歲劉姓老婦倒斃家中客廳，屍體已發黑腫脹、嚴重腐爛，死去多時已滲出屍水。據了解，老婦患有多種慢性病，包括乳癌、腎結石及高血壓等，和69歲許姓丈夫同住新北市新店區，均已退休，夫婦關係不算和睦，丈夫曾在屋內「伴屍」2周。

丈夫供稱，妻子月初躺在按摩椅上休息，坐着沒反應，當時以為她睡覺，沒有多想。幾天後發現妻子從按摩椅滑落地上，當時仍以為她身體不適，「以為她會自己起來就不管」，就這樣在家中「伴屍」2周。直至6月15日，他聯絡妻子的姐姐說「你妹沒反應」、「狀況不太對」，對方即聯絡管理員報警。

而鄰居引述管理員稱，指他接到死者姐姐的電話，「說她好幾天沒有跟妹妹通Line了」，要求管理員上門查看。管理員伯伯上去一看，發現老婦已躺在地上死亡。管理員向台媒透露，看不出死者丈夫有沒有緊張，就說他太太一直叫不醒。警方將丈夫暫列關係人。

鄰居又爆料，指靠窗戶的位置會聞到異味，老婦常常大吼大叫，平日行動不便要靠住牆行路，或要老公攙扶一下，但他們所見兩人感情「還是可以的」，沒有小孩，一直相依為命。

警方16日表示，死者身上沒外傷，初步判斷事件無外力介入，死因疑為心因性休克，無他殺嫌疑，案件仍然在查。家屬對死因無異議，遺體已交還辦理後事。

（綜合）