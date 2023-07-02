長期打到骨折！6歲童滿身傷痕極慘　揭遭母與男友淋熱水毒打虐待

雖說「虎毒不吃兒」，但現實中卻發生多宗狠母出手的恐怖虐兒案。馬來西亞1名6歲學童身上滿布新傷舊痕，幼兒園園長發現後，急忙將他送院和報案，警方經調查後，拘捕男童的親生母親和其男友，懷疑2人合謀虐兒。男童的親生父親則在社交媒體多次發文，痛斥前妻偕同男友將「1個6歲的小孩子給你長期打到骨折」、「拿熱水弄燒他，拿他頭壓進水桶裡面，拿尖尖的東西插他，你們是不是有病？」，又透露兒子除了「腦部眼睛耳朵手骨都有問題」之外，心靈更受到重創，承諾會陪伴兒子走出陰霾。



受虐的6歲男童臉部明顯有傷痕。（黃先生facebook圖片）

據了解，該名6歲男童來自單親家庭，其父母2015年7月結婚，育有2名兒子，但26歲姓林母親疏於照顧長子，任由他餓着肚子也不餵奶，紙尿片使用多時也不會更換，最終夫婦大約於5年前離婚，現年7歲長子由26歲姓黃親生父親撫養，幼子則由林婦照顧，並在1間幼兒園就讀。林婦其後結識新男友，由於黃先生曾經出國2年，所以5年來沒有見過幼子。

虐兒案於上月26日上午約10時揭發，幼兒園園長發現該名6歲學童表現疲累，經檢查後發現其身體有鞭痕，以及各種新舊傷痕，連忙將他帶往峇株巴轄蘇丹娜諾拉依斯邁醫院檢查，同時報警求助，以及通知其親生父親。園長揭發1宗由男童生母和男友合謀的虐兒案，成功拯救了男童的小生命。

▼受虐男童傷勢相片

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黃先生多次在facebook圖文並茂交代案件最新發展，以及爆粗抒發個人不滿，他指出當年離婚時，前妻聲稱「只要小兒子，財產不要」，但「離婚了，拿不到贍養費，就打到（幼子）更嚴重…一個6歲的小孩子給你長期打到骨折」，甚至引述警方調查，「拿熱水弄燒他，拿他頭壓進水桶裡面，才拿尖尖的東西插他」，幼子在醫院多次接受X光檢查，而且「接受心理醫生照顧…睡覺一直跳起來，怕到握着護士的手不放」，幼子有「心理陰影和腦部眼睛耳朵手骨都有問題」，經過治療後「氣色好一點」，但面對長輩表現怕生，可能「傷到記憶和害怕」。

黃先生慨嘆「哥哥一直等待弟弟出院…可以陪你一起玩了、可以一起玩PS4、可以教你讀書、可以一起去遊玩」，承諾會爭取幼子的撫養權，「會給你（幼子）時間…會好好照顧你保護你」、「打死我也不會再讓你受到任何傷害和委屈」，同時抱歉未能即時保護幼子。

黃先生亦痛斥前妻和其男友「兩個就等着坐牢… 一個6歲的小孩子，你們忍心這樣對待他？」，更點名批評前妻「沒有能力照顧，為什麼當時不告訴我？要這樣對待一個小孩子…警察給你們看我孩子的傷，你們的回應是笑！」，「希望小兒子勇敢地說出來指證」。

黃先生接受當地傳媒訪問時補充，幼子遲至5歲半才被送往目前就讀的幼兒園，其大兒子也曾在同一間幼兒園讀書，聽聞兄弟曾經一起上課及玩耍，「但當時他們只當彼此是同學及玩伴，沒有以兄弟身分相稱或相認」。由於一度無法到醫院探望，只能以視訊通話方式與幼子聊天，他情況已經好轉，但在醫院睡覺時會突然驚醒，一聽到「爸爸」（意指前妻男友）2個字就心有餘悸，必須接受心理輔導。由於警方已介入調查，目前在醫院療養的幼子是由幼兒園園長擔任監護人看顧，據其了解，前妻已經承認虐兒，但其男友否認相關違法行為。黃先生其後上載與2名兒子的合照，見到幼子臉露笑容，相信未來可一家三口團聚。

峇株巴轄警區副主任沙魯安努證實，警方上月26日逮捕男童母親及其男友，2名疑犯仍被扣查，警方援引《2001年兒童法令第31（1）（A）條文》，循「父母或監護人疏忽照顧孩子，導致孩子暴露在危險下」方向調查，一旦罪成，可被判監禁不超過20年，或罰款不超過5萬令吉（約8萬港元），或兩者兼施。

（綜合）