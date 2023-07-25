提示牌籲勿隨地便溺　「雞蛋剪刀」警告含意極簡　網民：望而生畏

為保持環境清潔，請不要隨地大小二便！台灣有網民分享在路上看到有告示牌，提醒路人不要在此便溺，不過令人驚恐的是，下方的警告牌有1把剪刀和2顆雞蛋 （疑暗示蛋蛋，即男性睪丸），暗示隨地便溺的後果。網民一看就明，並帶有恐懼稱「簡單粗暴，令人望而生畏」，亦好奇詢問「女生偷尿要剪哪裏？」。



台灣有途人分享在看到有告示牌提醒路人不要在此便溺，下方警告牌有1把剪刀和2顆雞蛋。（FB「路上觀察學院」圖片）

樓主在Facebook群組「路上觀察學院」發帖，上載1張位於新北市新莊區的告示牌，以人形圖案，再配合外曲的虛線，雖然沒有任何字句，不過都能明白是「嚴禁在此小便」的意思。而告示牌下方還有1個紅色的警告牌，當中含有1把剪刀、2顆雞蛋、以及1個感嘆號。男性睾丸俗稱「蛋蛋」，人形圖案加上下方剪刀和雞蛋，不禁令人心頭一顫，瞬間明白。

網民一看認為「細思極恐」、「簡單粗暴，令人望而生畏」、「有一種蛋蛋的哀傷感」、「突然覺得好痛」、「再隨地亂尿啊，林北等一下給你展示『閹割術』；亦有留言好奇詢問「這樣算恐嚇罪嗎？」。有留言又好奇「女生偷尿要剪哪裏？」、「如果他只大便怎麼辦」。

有人就提出另類解讀，形容是「剪刀碰石頭，輸定了啦！還兩顆石頭耶」。惟有網民對告示牌不感意外，因為其他地區也有同類警告牌，並非新鮮事。

（FB「路上觀察學院」）