世大運實習生駐景點教外國客用電子支付　一個App零現金玩轉成都

今屆世界大學生運動會於四川成都舉行，除各項精彩賽事，逾兩萬名來自世界各地的義工亦全情投入。其中3名參與民政及青年事務局計劃的螞蟻集團大學實習生，在世大運期間駐守當地景點，專門協助外國遊客解決各種支付難題，讓遊客也能感受一下「一App通行」的便利消費體驗。



就讀嶺南大學環球可持續發展大四學生陳港文，過往曾在不少金融機構實習，不過今次他在螞蟻集團國際業務拓展部門實習，就一反傳統告別辦公室冷氣房，走上成都街頭協助來自世界各地的旅客，教他們如何使用Alipay消費付款。

分享用家經驗 街頭教遊客用Alipay

今時今日在內地外出幾乎不用帶錢包，惟對遊客而言卻是個大難題。「你先下載程式註冊帳戶，付款時掃碼即可……」，陳港文笑言在街頭若見到外國遊客拿着手機茫無頭緒，都忍不住主動上前幫忙，他指：「作為香港人我能以英語、普通話和粵語流利溝通，遊客在內地遇到的電子支付問題，他們一問我即時能夠解答 。」

他表示自己也是AlipayHK的用戶，他過往也遇上遊客面對的問題，正好以過來人與他們分享使用經驗，而作為螞蟻集團實習生他亦另有重任，「今次除向外國遊客介紹支付寶使用方法外，我們還能第一時間了解他們的用戶體驗和商戶意見，期望未來服務愈做愈好。」

現時AlipayHK透過Alipay+跨境支付解決方案，已可於內地所有城市門店使用，只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，即能以港幣付款並享受優惠匯率，更可使用乘車碼在深圳、廣州、佛山和中山等地搭乘公共交通工具十分方便。

螞蟻集團大學實習生溫海倫（左）指能為遊客服務大感滿足，而AlipayHK為她在成都工作時減少很多外遊的麻煩。（螞蟻集團提供）

女生街頭巷尾見證流動支付普及

教育大學研究生溫海倫，在世大運舉行期間連日在戶外協助遊客認識及使用支付寶，膚色也難免曬深了一度。精神奕奕的她表示過去參與過不少實習，但今次不單可到不同城市工作，體驗各地的熱情和人情味，「比起實習，這更像是社會實踐，非常有趣」，助人者自樂，溫海倫指每次幫忙換來遊客的笑臉，令她倍感滿足。

雖說成都處處古蹟和古街巷弄，歷史文化氛圍濃厚，惟溫海倫身處其中卻覺得別有一番時代感，皆因流動支付十分普及，長者孩童一機在手消費通行。她直指AlipayHK為她在成都工作時減少很多外遊的麻煩，既無需特意在找換店兌換人民幣，消費時更可直接以港幣支付，透過親身體驗了解到内地科技金融發展，期望香港相關領域也可更上一層樓。

螞蟻集團大學實習生葉澤添（右）於世大運期間在成都教遊客用Alipay，並買了一隻大熊貓公仔，當作紀念品送給媽媽，以解她思鄉之情。（螞蟻集團提供）

遊走媽媽家鄉當好大熊貓介紹人

就讀城市大學金融專業大四學生葉澤添，有別兩位同行港生守在街頭，他的工作是在成都大熊貓繁育研究基地當義工向遊客介紹國寶大熊貓。忙碌工作以外，他也特地抽空到處打卡留念，原來他媽媽是四川人，今次回到母親的家鄉，他表示要好好逛逛，並把一切化為影像和媽媽分享。

葉澤添指對成都感受最深的是城市數字化及智能化下的便利：「幾年前回來，可能還需要提前兌換人民幣，也遇過到小吃店沒有這麼多零錢找續的尷尬場面，但今次我過來只要用AlipayHK就能吃飯買手信，也不用擔心商店沒零錢找續。」他離開前更特別買了一隻大熊貓公仔，當作紀念品送給媽媽，以解她思鄉之情。

螞蟻集團參加香港民青局舉辦的「企業內地與海外暑期實習計劃2023」，數名獲得實習機會的香港大學生，在內地進行為期大約7星期的項目實踐。（螞蟻集團提供）

這次螞蟻集團參加香港民青局舉辦的「企業內地與海外暑期實習計劃2023」，數名獲得實習機會的香港大學生，7月已啟程前往螞蟻集團杭州總部，進行為期大約7星期的項目實踐，他們除到訪螞蟻集團與當地人員交流學習外，亦參與了杭州亞運會及成都大運會等相關工作。