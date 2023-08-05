友送226盒AV光碟！男子搭火車過安檢被捕　網民：仍有人看光碟？

喜獲寶物卻反倒害了自己！內地1名男子近日於上海火車站過安檢時，被揭行李箱載着226盒AV光碟，他辯稱是朋友搬家時將所有光碟贈送給他，惟根據內地法律，男子因涉嫌違法運輸淫穢物品被捕，遭鐵路警方處以行政拘留12天。事件惹來網民熱議，不少人認為法律過時，不過有人卻「錯重點」，指在智能手機盛行年代，「怎麼仍然有人看光碟？」。



內地1名男子近日於上海火車站過安檢時，因行李箱載着226盒AV光碟而被捕。（「新京報我們視頻」微博影片截圖）

據「新京報我們視頻」報道，涉案男子因朋友搬家而獲贈226盒已閒置多時的AV光碟，男子將光碟全部放進行李箱，打算帶回家慢慢觀賞。惟7月31日在上海火車站過安檢時，被揭涉嫌違法運輸印有淫穢圖片的光碟，男子解釋是朋友所贈，不過鐵路警方秉公執法，對男子處以行政拘留12天。

事件引來內地網民熱議，有人驚訝現今世代竟然仍有人看光碟，「現在還有光盤？老掉牙的東西了」，不少人不滿警方執法過嚴，「人家又沒有販賣，為什麼要拘留？」、「如果手機能夠播放淫穢視頻，是否也算作攜帶淫穢物品罪」、「這個年代自己看個小電影，沒有傳播、沒有買賣，怎麼還犯法了」、「我以為我穿越回20年前了」、「過時的法律！」。

被捕男子辯稱朋友搬家時，將所有AV光碟贈送給他。（「新京報我們視頻」微博影片截圖）

也有網民指出，違法就是要被拘捕，而且光碟數量太多是難以寬容，「沒傳播是因為被警察發現了，要是沒發現，誰能保證他不會販賣呢？抓了也沒啥問題吧」、「你帶一兩張或許沒問題，問題是他遠超這個數量了，肯定要管」、「按照《治安管理處罰法》運輸淫穢物品本來就是要處罰的，他這個量還不小，被拘可不冤」、「評論區真是讓我開眼了，違法就是違法了，還個個大言不慚」。

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第68條，製作、運輸、複製、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像製品等淫穢物品或者利用計算機信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢信息的，處10天以上15天以下拘留，可以並處3,000元人民幣以下罰款；情節較輕的，處5天以下拘留或者500元人民幣以下罰款。

（新京報我們視頻）