雙颱風周末到？「蘭恩」逐漸增強　即看最新路徑　天文台咁講…

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／蘭恩／朵拉】7月受颱風「泰利」及「杜蘇芮」影響，本港天氣不穩，加上颱風「卡努」仍然於日本附近徘徊，究竟來到8月本港會否打風？台灣氣象局及專家估計，可能會有雙颱風來臨。

台灣氣象局日前表示，今年第7號颱風「蘭恩」本周生成，而台灣氣象專家提醒，中太平洋附近的颱風「多拉」將慢慢跨過換日線，周末進入西太平洋並成為第8號颱風，形容是相對少見的「跨界颱風」

本港天文台預測，本星期後期香港天氣將會轉差。究竟是否會有「雙颱風」？颱風移動路徑及風力如何？以下一一看清。而天文台發表網誌，提醒市民留意天氣消息。



台灣氣象局表示，今年第7號颱風「蘭恩」有機會在星期四（8月10日）生成。（RAMMB氣象圖）

綜合台灣媒體報道，台灣氣象局表示，本周生成今年第7號颱風「蘭恩」，但較大機會北轉往日本本州方向移動。不過氣象局提醒，西北太平洋海溫偏高，適合熱帶系統發展，仍須多加留意。

颱風「蘭恩」預計移動路徑（天文台「地球天氣」）▼▼▼

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颱風「蘭恩」預計移動路徑（Windy.com）▼▼▼

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根據天文台「地球天氣」圖及氣象觀測應用程式Windy.com，颱風「蘭恩」預計會向日本方向移動，吹襲香港機會不大。

根據天文台，「蘭恩」吹襲香港機會不大。（天文台）

將有「雙颱風」生成？



台灣氣象專家賈新興也在Facebook發文提醒「未來十天雙颱生成」，指颱風「卡努」的東南方，預計8月8日至8月9日會生成本年第7號颱風「蘭恩」，而在中太平洋附近已經出現「多拉」颶風，預計慢慢跨過換日線，在星期六至星期日（8月12日至13日）進入西太平洋，成為第8號颱風，估計名稱會沿用原來的「朵拉」，形容是相對少見的「跨界颱風」。

台灣氣象專家賈新興也在Facebook發文提醒「未來十天雙颱生成」。

賈新興又列出過往的「跨界颱風」，包括2002年「伊利」、2006年「伊歐佳」及2018年「赫克特」等。

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天文台則於網誌表示，位於西北太平洋的低壓區逐步增強為熱帶風暴並被命名為「蘭恩」，受惠於較微弱垂直風切變，預料「蘭恩」將會逐漸增強。根據最新路徑概率預報，「蘭恩」會在未來數日移向日本本州以南海域，本周後期至下周前往日本本州的市民請留意當地氣象部門發出的最新天氣資訊。

天文台又說，除了「卡努」和「蘭恩」外，現時位於中太平洋的四級颶風（強度等同於超強颱風）「多拉（Dora）」似乎也想來湊熱鬧；根據美國中太平洋颶風中心評估，「多拉」正以每小時約32公里的速度向西移動，預料將在星期六（8月12日）跨越180度經線進入北太平洋西部。

天文台表示，熱帶氣旋橫過180度經線的情況偶有發生，過去10年就有6個熱帶氣旋經此途徑進入北太平洋西部，分別是2018年的赫克托（Hector）、2015年的基洛（Kilo）和哈洛拉（Halola）、2014年的吉納維芙（Genevieve）與及2013年的烏娜拉（Unala）和佩娃（Pewa）。

天文台提醒，「以上各低壓系統在這個8月份跟外出放暑假的市民一樣活躍，所以無論大家打算捉緊暑假的尾巴外遊狂歡，抑或留港暢玩，亦應留意天氣變化，以及天文台或當地氣象機構發出的最新天氣消息」。

天文台料本港天氣將轉差



按照現時路徑預測，以上「雙颱風」吹襲香港機會不大，但本星期後期香港天氣將會轉差。天文台表示，隨着高空反氣旋增強，未來兩三天廣東沿岸部份時間有陽光，天氣酷熱，而西南氣流繼續為該區帶來驟雨，受高空擾動影響，本周後期華南有大驟雨及狂風雷暴。

根據天文台九天天氣預報，本港未來九天都會有雨或局部地區有雨，至星期四（8月10日）驟雨增多，星期五及星期六（8月11日至12日）更會有狂風雷暴。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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