下周打風？GFS料颱風直吹香港　即看最新路徑　歐美模式驚人發現

【颱風／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／蘭恩／多拉】下星期打風？颱風「蘭恩」、「多拉」、「卡努」，8月一連3個颱風連天文台都形容「相當熱鬧」，雖然都對香港影響不大，不過美國全球預報系統GFS最新預測，南海會再生成熱帶氣旋，並以颱風級於8月25日正面吹襲香港，來勢洶洶。

究竟這「颱風」颱風移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。不過參考本港天文台「地球天氣」氣象圖及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），雖然會有擾動，但似乎未有確實打風傾向，而且由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。

然而本港天氣下星期仍然不穩定，根據天文台預測，本來九天香港都有驟雨，部份日子更有狂風雷暴，大家出外一定要留意天氣消息。



即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

（網上圖片）

+ 1

美國全球預報系統GFS最新預測，南海將會生成1個熱帶氣旋，並以「颱風」級於8月25日正面吹襲香港。惟根據最新預測，該「颱風」會在下星期三（8月23日）逐漸逼近香港，但之後又會轉向海口移動，慢慢遠離香港。

但究竟下星期是否會打風，參考本港天文台「地球天氣」及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖，雖然會有擾動，但似乎未有確實打風傾向。

天文台「地球天氣」氣象圖▼▼▼

+ 1

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

+ 1

下星期是否打風亦令網民議論紛紛，認為暫毋須過分擔心，「聽住先呀」、「又吹到咁大」、「點呀大佬？想去旅行㗎！」、「GFS 近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「唔好玩啦，有多啲數據先講」、「矛事嘅」。

目前預測是否有熱帶氣旋生成，以及是否成為颱風直吹香港，仍然為時尚早，而且天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。不過本港天氣下星期的確仍然不穩定，根據天文台預測，本來九天香港都有驟雨，部份日子更有狂風雷暴，最高吹4級風，大家出外一定要留意天氣消息。

天文台九天天氣預報。（天文台）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

+ 38

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

+ 14

更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身