慘！男生做面部激光療程　術後爛面結痂「密集紅洞」　真相勁崩潰

做醫學美容前一定要做好研究。泰國有男子在網上發文，指日前到當地診所做面部激光美容療程，術後在診所發現滿臉傷口非常痛，醫生稱1周內就會癒合，未料3周後情況未有改善，傷口結痂脫落後滿臉紅色洞，才知道該名醫生根本不是診所的常駐醫生，更是來歷不明。他指事後診所承認責任，為他更換新醫生治療，但他指自己術後受到精神和肉體上的折磨，呼籲網民要事前做好功課，更要確保手術由專科醫生進行。



泰男接受面部激光美容後，滿臉紅色洞。（fb圖片）

泰媒報道，當地1名叫阿皮查的男生在facebook發文，分享在當地1間美容診所接受面部激光療程的經歷，上傳的照片見到他術後雙頰留下密密麻麻的紅色洞。他憶述完成激光治療後臉部很痛，在診所起身照鏡時大吃一驚，面上出現大量傷口，醫生解釋這是正常現象，需時消退，大約1周就能癒合。

阿皮查等了1周未見好轉，後來傷口結痂再脫落後，受激光治療的區域仍留下一道道深且呈紅色的傷口，像腫了一樣。他致電診所查詢，醫生又說需要一段時間才癒合，後來才發現，該名「醫生」根本不是診所的常駐醫生，診所甚至無法提供涉事醫生的名字。

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阿皮查得悉操刀者只是個來歷不明的替工後，術後第3周，診所承認錯誤，並為他安排另一名醫生，答應會為他治療直至康復，雖然承諾跟進，但不能保證完全恢復。阿皮查稱自己的臉上本來沒什麼坑洞，術後精神及肉體受折磨，呼籲網民別胡亂相信廣告，要先做好功課，更要留意進行治療的是否專科醫生。

事件亦引起當地醫療專家關注，提醒有意進行醫學美容的民眾，一定要留意診所有沒有相關執照，部份診所可能會使用廉價的「山寨機」，故要留心其醫療設備有沒有相關許可證，而激光美容所使用的醫療設備，應由醫生操作。

（綜合）