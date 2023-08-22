女經理上班1個月懷孕　去便利店買酸梅被當曠工解僱　公司下場是…

上新工1個月後就懷孕了，結果很快被公司炒魷！台灣有科技公司女經理上班1個月就通知人事部主管她懷孕了，結果過了周末後上班，立即就被通知未能通過試用期而解僱。事主向勞動局申訴，被裁定屬懷孕歧視，僱主被判賠30萬新台幣（約7.4萬港元）。公司不服提告抗辯，指控女經理兩度「曠職」，但調查發現資方說法難以成立，其中一次更只是女事主不適下去便利店買酸梅，而且公司高層更曾3度給予女事主正面評價，故駁回案件；雖然公司不服上訴到最高行政法院，但仍被認定歧視，終極確定敗訴。



台灣1名女經理上新工1個月發現懷孕，結果被通知未通過試用期予以資遣。（示意圖／Getty Images）

案情指，沈姓女子於2017年12月21日入職1間科技公司，任職業務經理，試用期3個月。1個月後、即翌年1月26日，沈女通知人事部主管及直屬主管，她已懷孕6周，結果過了周末，即1月29日被通知未通過試用期予以資遺。

女經理認為試用期內至正式僱用前，應作完整教育及訓練，正常期限前不會突然解僱，只在「考核不及格」才終止合約，質疑資遣決定和她懷孕有關，故向台北市勞動局申訴，結果公司被裁定違反《性別平等工作法》，裁罰30萬新台幣（約7.4萬港元）。

公司不服提出行政訴訟，主張沈女「工作不適任」而資遣，和懷孕無關，提交報告指她有2次不假外出曠職紀錄，而且同期有2名同事的業績達54萬新台幣（約13萬港元）及16萬新台幣（約4萬港元），她卻未有業績，才判斷她不適任。

女經理上班時不適想嘔，去便利店買酸梅，竟被當「曠職」。（示意圖／GettyI mages）

沈女解釋，公司指的第一次「曠職」，她當天下午與客戶在公司內開會，其後在吸煙區和工程人員及助理討論拜訪客戶事項，之後在公司工作，沒有不假外出，又交出和同事在Line的對話紀錄、上下班亦有打卡，公司未有翻查閉路電視確認，被勞動局認定並未曠職。

第二次被指曠職，是她被解僱前一天因懷孕身體不適想嘔吐，離開座位至化妝間，再去便利店購買酸梅。由於勞動局約談時沈女即時拿出酸梅作證，被認定為真實陳述。

一審法官認為，沈女通知懷孕後，公司未有提供孕婦友善的工作環境，更以此認定她曠工，在下一個工作天以曠職兩次為由解僱，難認定和懷孕歧視無關。而業績問題及內容整理有內容和事實不符的情況，難以此斷定她不適任。

法官調查後發現，沈女是2018年1月25日因不適請病假求醫時才發現懷孕6周，依當晚對話紀錄，她請假時仍有處理公務，而該公司高層的工作日誌中，3度給予沈女正面評價，不認為她未有忠誠履行義務，故駁回公司訴訟。公司再度上訴到最高行政法院，被法官確認屬懷孕歧視，再度駁回，確定敗訴。

（綜合）