公屋裝修｜港媽等7年半終派325呎單位　豪裝加浴缸幫女兒「圓夢」

【公屋／公屋輪候】「蝸居」只要用心亦可變成「窩心之居」！有網民在討論區表示等候了7年半公屋，早前終於獲派325呎單位，而她為「完成女兒少女夢」，不但設計飄窗位置，甚至在洗手間加裝浴缸，令原先簡單小屋，變成暖心的家。家居經巧妙裝修後，獲網民大讚。



有港媽等候了7年半公屋，終於獲派325呎單位，開心在討論區分享裝修情況。（公屋討論區圖片）

有港媽在公屋討論區發帖表示，「排了七年半的香港公屋」終於成功畢業，獲派325呎的3至4人單位，月租2,000元，而發文時已入住近2個月。她同時上載影片，大方分享新居裝修狀況，並愉悅表示對未來充滿希望，「從此不是娘家，也不是婆家，而是屬於自己的家。從此萬家燈火，終於有了屬於自己的那一盞燈，未來可期」。

從樓主上傳的影片可見，客廳家具以淺色調為主，光線充足明亮。她表示，由於女兒想要飄窗，故客廳沒有另外間出房間。而2間睡房亦以不同主題設計，其中1間以粉紅色為主，所選家品全是卡通人物。至於廁所更是令人眼前一亮，因為樓主在狹小有限空間增設了浴缸，只為滿足女兒，「女兒指定的浴缸，雖然洗手間比較小，最終想盡辦法裝上」。她又表示，現時天氣降溫，能泡浴是一大享受。

帖文引起網民熱議，不少人都大讚樓主巧思妙想，裝修後看起來空間更大，也不像公屋，更似是私樓，「設計同顏色配搭好靚」、「整得幾靚！🤩」。雖然有人覺得在狹窄的洗手間增加浴缸浪費空間，但亦有不少人讚揚樓主為人父母，為滿足女兒所下的一番苦心，「😍有浴缸好正啊」、「有得浸浴超爽啊」、「囡囡實好開心啦！」。

（公屋討論區）