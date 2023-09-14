暴雨致筲箕灣山坡現小瀑布　居民憂山泥傾瀉籲小心：驚大石隨時落

【暴雨／紅雨／山泥傾瀉】本港上周五（8日）才經歷「500年一遇」世紀黑雨，但暴雨仍然持續，天文台於今早（14日）曾發出紅色暴雨警告信號，預料本港將會有持續大雨。雖然現時已改發黃色暴雨警告信號，但紅雨期間有港島區街坊分享有山坡因為暴雨，大量雨水從山坡上如泉湧般往下流，出現小型瀑布境象。片段引來網民憂慮會引發山泥傾瀉風險，故勸籲附近居民要提高警覺，「唔好行近山坡」，「大石隨時（跌）落」，亦有人笑言「睡醒又過了500年！」。



紅色暴雨警告信號生效期間，港島區有街坊分享耀東邨附近有山坡因為暴雨，大量雨水從山坡上如泉湧般往下流，出現小型瀑布境象。（FB「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該街坊於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發布多條短片和圖片，表示拍攝於今早6時40分左右。片段截圖所見，筲箕灣耀東邨附近的山坡因為暴雨持續，大量雨水從山坡上如泉湧般往下流，水流湍急，出現如小型瀑布境象；而室內商場亦出現大片水氹。

不少網民擔心暴雨持續，將會引致山泥傾瀉，故提醒附近居民要小心，「街坊們出入小心」、「睇到避風塘全部黃泥水真係要小心，唔好行近山坡」、「大石隨時（跌）落」、「流雨水還好，有黃泥要即走」、「成幅護土牆已經唔穩陣，可能會出現大規模滑坡」。

有疑似居於附近的居民指，暴雨導致筲箕灣再次出現水浸，「6點50左右，伍少梅老人院附近開始水浸（小型公園旁，即是劇場下一條小型電梯後）」；亦有人笑言「睡醒又過了500年！」、「香港又多條瀑布」、「筲箕灣地質公園」。

紅雨生效期間，港島多區再次出現水浸。從網民上載至社交平台群組照片可見，環翠邨停車場出現輕微水浸，水位逐漸向上升，由於擔心再次發生嚴重水浸事件，故於網上急召車主盡快駕走私家車，不少網民都笑稱「住喺柴灣唔可以買靚車，浸完幾日又嚟」、「要換遊艇」；市面亦有多條街道出現水浸情況。

（FB「筲箕灣西灣河關注組」）