暴雨！柴灣大潭道水浸　街坊搭巴士似坐船：人生有幾多個500年？

【紅雨／黃雨／水浸】大雨持續，天文台今晨（14日）早上5時55分一度發出紅色暴雨警告信號，柴灣多處水浸，但不少打工仔仍要冒雨上班。有街坊分享影片，顯示1輛巴士駛經大潭道時遇上水浸，泥水沿山坡湧出馬路，令巴士需要涉水而行，乘客們猶如搭車變「坐船」，只能苦笑嘆「隔個星期又500年，人生有幾多個500年？」。



紅雨下柴灣多處水浸，有街坊分享影片，顯示1輛巴士駛經大潭道時遇上水浸，泥水沿山坡湧出馬路，令巴士需要涉水而行。（fb「柴灣小西灣關注組2.0」圖片）

有柴灣街坊今晨於facebook群組分享影片，顯示1輛巴士在雨中行駛，當駛至大潭道近興民邨時遇上水浸，需即時減慢車速確保安全。影片可見，由於雨勢未停，巴士行駛期間一直打開水潑清理擋風玻璃上的雨水，而馬路上亦已有積水，車輛經過時會濺起水花。

當巴士駛到大潭道時，右方1個山坡去水渠位置有大批泥水不斷湧水，馬路頓變澤國，水深高達大半個車輪，車輛均要減速避免死火。巴士上的乘客站在車頭，看到巴士涉水而行，畫面彷彿由搭車變成坐船一般。

馬路變澤國，水深高達大半個車輪，車輛均要減速避免死火。（fb「柴灣小西灣關注組2.0」圖片）

不少街坊看過影片也驚訝紅雨影響嚴重，慨嘆連續3星期遇上颱風及暴雨，笑言「500年一遇」猶如變成日常，只能苦中作樂笑言「隔個星期又500年，人生有幾多個500年？」。亦有街坊溫馨提醒，指大雨後山坡位置或有危險，呼籲大家多加注意，「浸咗咁多日啲泥鬆晒，好容易滑坡，大家小心」。