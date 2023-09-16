恐怖活埋 ！CCTV直擊女子疑跌落工地　司機無為意傾倒土石壓死

台灣發生一宗罕見奪命工業意外。一名貨車司機駕車將土石倒入工地時，懷疑未注意有一名女子蹲在車後，繼而將她活埋，司機在第二次傾倒時，才發現土石堆中有一對人腳，於是和一名工人將她救出，以及報警求助。救護員到場證實女子當場死亡，警方帶走涉事司機和工人協助調查，當中司機涉嫌過失致死罪名被捕。有閉路電視拍下女死者案發前經過現場一帶，未知何故導致步伐不穩，懷疑因而跌落工地遇到意外。



閉路電視拍下女死者案發前經過現場一帶時步伐不穩，懷疑因而跌落工地遇到意外。（網上影片截圖）

案發現場位於台中市石岡區豐勢路岡尾巷，有一條石屎路方便行人和車輛使用，和下方案發工地大約相距一至兩個梯級，地主安排公司前往現場整理工地。９月14日下午近3時，41歲姓羅男子駕駛貨車，將土石倒入工地，再傾倒時發現約1米高土石堆中有一對人腳，於是和49歲姓徐工人合力救人，同時報警求助，救護員接報到場，證實女事主當場死亡。

警方證實死者是44歲姓潘女子，通知家人到場了解，相信她案發時蹲在車後，正調查潘女為何會在工地上，警方帶走羅男和徐男調查，有人報稱未有注意後方情況，不慎釀成意外，羅男通過酒精呼氣測試，事後涉嫌過失致死罪名被捕。

貨車司機駕車將土石倒入工地時，懷疑未有注意有女事主蹲在車後，繼而將她活埋當場死亡。（網上影片截圖）

潘女胞兄接獲消息前往現場了解，並指胞妹3年前和男友住在和平區雙崎部落，不清楚對方為何途經現場。

路口閉路電視拍下女死者案發前經過現場一帶，明顯可見她手持紅袋，步伐不穩，但未知原因，相信她不慎走入或跌落工地，最終被土石活埋斃命。

（綜合）