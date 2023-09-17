追債夫婦罵警影片曝光：你咪X嘈　夫護妻遭撳地制服　共涉4罪被捕

何文田廣場本月8日有一對夫婦涉嫌向1名男子追債和作出恐嚇，對方報警求助。當警員到場調查時，夫婦爆粗辱罵警員，其中男子更涉及反抗襲警，最終男子涉嫌阻礙警務人員執行職務及襲警，婦人則涉嫌刑事恐嚇及普通襲擊，2人同被拘捕，其後已獲准保釋，本月下旬返警署報到。



近日社交應用程式WhatsApp流傳1條夫婦被捕前的影片，見到2人與警員爭論，其間有人甚至向警員「手指指」，又爆粗指「你咪X嘈！」，逼得警員開啟隨身攝錄機拍下過程。爭論期間，婦人更突然自撼客戶服務台的硬膠板，警員見到她作出自殘行為，其中1名警員警告「你𠵱家嚴重傷害自己…生命安全受到危險，我將會對你使用手銬」。男子即時將妻子護在身後反抗，拒絕讓警員上前鎖妻，此時同袍增援到場分開該對夫婦，其中男子遭群警撳地制服。



拍片者沿何文田廣場扶手往下，拍攝到夫婦被捕前情況。（影片截圖）

流傳影片片長約4分鐘40秒，拍片者沿何文田廣場扶手往下到達衝突現場，可見涉案夫婦和2名男警在扶手梯和客戶服務台之間位置爭論，人妻夾雜粗言穢語辱罵警員，「打X我哋」、「你兇X我𠵱家？」、「你咪X嘈」，其間更做出「手指指」動作。其中1名持警棍戒備、身穿淺藍色制服的警員情緒比較激動，大聲反問「我有冇打到你？」，另1名穿深藍色警褸的警員相對克制，好言叫拍片者「收返手機先」，並勸喻夫婦「唔好郁住」，並表明會開啟隨身攝錄機。

夫婦愈說愈激動，不斷行前逼近2名警叫囂，警員唯有後退，並持棍警更問「係咪想襲警？」，人夫反指「我無掂過你」。（網上影片截圖）

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但夫婦愈說愈激動，不斷行前逼近兩警叫囂，男警們唯有後退，持棍警更問「係咪想襲警？」人夫反指「我無掂過你」，藍褸警繼續勸喻「你控制唔到自己情緒，麻煩你企喺度」，以便進行調查，人夫反問「調查咩？」持棍警表示其妻子曾經逃走，人夫再問「咩逃走？」藍褸警此時解釋「見到你（人妻）啱啱想搞嗰男人，我準備拉你」，夫婦聞言情緒繼續激動，兩警嘗試分開兩人，但人妻揚言「要長沙灣阿一上嚟」，意指要求長沙灣分區指揮官到場，其丈夫更指「無女人（意即女警），（男警不）可以企埋嚟」。

女警向婦人了解情況。（網上影片截圖）

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雙方口角突然到了轉捩點，四人愈走愈近客戶服務台，人妻更自稱有精神病，突然自撼服務台硬膠板，突如其來的自殘舉動殺了兩警一個措手不及，藍褸警作出警告，提及「你𠵱家嚴重傷害自己…生命安全受到危險，我將會對你使用手銬」，人妻立即躲在丈夫背後，人夫護住妻子，一度和警員推撞，雙手雖然隨即被兩警按住，但他仍然反抗，不容許兩警上前拘捕妻子，大聲喝罵「唔好搞我老婆」，其妻子亦出聲幫口稱「唔好搞我老公」，足見夫妻情深，藍褸警繼續解釋使用手銬理由，但人妻反指「我要入醫院…我無打人」。

此時，多名同袍增援到場分開涉案夫婦，一度有人大叫「鎖咗先」，有女警向人妻了解情況，人夫則遭群警撳地制服，拖鞋飛脫，露出腳板，有警員叫其他人盡快離開現場，切勿繼續拍攝，片中更見，有增援警持警盾和警棍戒備，拍片者一度指「唔使搞我，自由嘅」。

▼何文田廣場夫婦追債事件其他網上圖片及片段截圖



本月8日案發當天，網上已經流出相關據照片及片段，指現場共有約8輛警車到場增援，並有大批軍裝警員巡邏調查，至少3名警員合力將涉案丈夫制服在扶手電梯旁，人疊人將他壓住，有警員要求圍觀市民散去。

警方表示，本月8日下午5時08分接獲1名35歲男子報案，懷疑遭49歲姓陳女子在佛光街80號對開以言語恐嚇及用手襲擊，造成滋擾。警員接報到場，陳婦及59歲姓黃男子拒絕合作，並嘗試逃去，警員拘捕陳婦期間，黃男懷疑在旁邊阻撓人員執行職務，並以手襲擊男警，警員手持警棍戒備。經初步調查，陳婦涉嫌刑事恐嚇及普通襲擊被捕，陳男涉嫌阻礙警務人員執行職務及襲警被捕。案件交由九龍城警區刑事調查隊第6隊跟進，事件中，1名男警受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。陳婦沒有受傷，清醒被送往九龍醫院檢查，2人獲准保釋候查，本月下旬返警署報到。