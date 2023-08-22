口岸MMA2壯男揮拳互毆片瘋傳｜男童坐大髀揸tesla｜今日必看8分鐘

口岸MMA！2壯男揮拳互毆片瘋傳 路人試圖勸阻無果 最後咁收場

昨日（21日）網上流傳1段疑似於內地接駁香港口岸發生的毆鬥片段，兩名男子因事爭執，最初指手畫腳互罵，然後開始動武，及後演變成打鬥。雖然中途曾有路人和旁觀者勸籲雙方停手，可惜兩人未有理會，更打至倒在地上，需要警方到場將二人分開，事件才告一段落，不過片段沒有交代事件後續，以及兩人最終有否被檢控。

大欖隧道塞車post揭男童坐大髀揸tesla 網民：咁鍾意放罪狀上網

遇塞車之苦，有人會在社交平台發帖訴苦。大欖隧道昨日（21日）發生奪命車禍，新界西北出九龍大塞車。有市民疑因塞車甚久，在社交媒體Instagram限時動態上載圖片，問「塞完車未，已經個半鐘了。」但「駕駛者」竟是一名男童，圖片可見男童應坐在真正的駕駛者的大腿上，不過事件引起網民激烈反響，直言即使成人抱着小童駕車亦涉危險駕駛，又笑言：「D（啲）人咁中意將D（啲）罪狀post（發放）上網。」而發文者已將Instagram更改名字及刪除，現時已無法閱覽內容。

福島核廢水︱ 周四起禁日本10都縣水產品 遊日港人捉緊機會食海產

日本政府今日（22日）宣布將於周四排放福島核廢水，港府立即啟動進口管制措施，料禁止多個縣市食品入口香港。不少港人今日乘坐航班前往日本東京或大阪旅遊，稱排放核廢水並未影響遊日心情，但直言進食海產及刺身會有一定憂慮，周四排放核廢水前要「捉緊機會」。另有市民指，日本有關決定十分突然，「諗住我可以食埋今次先，冇諗過佢尋日（21日）宣布，星期四兩日之後就實施」，相信今次到日本旅遊是短期內的「最後一次」，「趕埋（今次）之後就絕緣唔再掂。」謝展寰今日宣布啟動進口管制措施詳情，周四（24日）起禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。

堅尼地城的士起火焚毀 司機嘗試救火不果 手部燒傷

西區發生火燒車事故。凌晨2時許，一名年約60餘歲的士司機，將車停在堅尼地城山市街近石山街路邊，打算收工離去。惟當準備熄匙落車時，卻發現的士突然冒煙起火，司機立即落車，並取出水及毛巾等物品嘗試自行救火，火勢卻越燒越旺，只好離開逃生，其他途人見狀代為報案。的士火光熊熊，全車陷入火海，消防接報迅至現場開喉將火救熄。涉事的士司機右手燒傷，由救護員即場治理，經包紮後拒絕送院。消防正調查起火原因。

12港人案｜鄧棨然內地刑滿出獄移交香港警方 押抵天水圍警署

12港人案中在內地服刑完畢的鄧棨然，今日（22日）返港移交香港警方。根據司法機構網頁顯示，區域法院將於周三（23日）下午2時半審理鄧棨然「依令緝捕歸案」程序。今早大批傳媒已到天水圍警署採訪，有警員拉起橙色膠帶，並在場維持秩序。直至上午11時許，鄧棨然乘坐的黑色七人車駛進天水圍警署，車窗拉上簾，無法看到車內情況；而鄧的家人亦已到警署門口等候。據了解，鄧棨然今晚會留在天水圍警署，明天下午會直接送往區域法院應訊。

消息：警國安處帶走及會見郭鳳儀兩兄長 了解有否聯絡或金錢往來

警務處國家安全處早前向法庭申請拘捕令，通緝任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰8人，每人各懸紅100萬元。繼本月8日，警國安處帶走前學運人士郭鳳儀的父母助查後，消息指今日（22日）國安處人員再突擊搜查郭鳳儀在港家人的單位，將其大哥郭海東帶署調查，亦會見其二哥郭海誠，調查他們是否仍然與郭鳳儀有任何形式的聯絡或金錢往來。

他信被裁定罪成判處8年監禁 被送往曼谷監獄服刑

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）8月22日結束流亡回國。當地法院裁定他3項罪名成立，監禁8年。他被送往人稱「神秘地帶」的曼谷萊曼德監獄（Bangkok Remand Prison，又稱曼谷還柙監獄）準備服刑。

港人集體回憶「富豪雪糕車」趁小紅書打卡熱獨市跑贏

本港全面恢復通關後，旅客訪港人數不似預期，加上港人北上消費成潮，近期有不少食肆相繼結業，更不乏連鎖集團和傳統老店。然而，在香港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，在「小紅書」打卡熱潮吹捧下，卻在逆流中獨市跑出成「贏家」，成為內地旅客「搶住去」必到的朝聖或打卡之地，讓不少港人都意想不到。