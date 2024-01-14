尷尬！內地女以為靚到引人望　揭背囊勾這東西　網民爆笑分享瘀事

街上發生奇人奇事，好奇觀望也是人之常情。內地一名糊塗女在街上閒逛時，發現不少陌生人向自己投來目光，「還以為是我太美了」，沒料後來才發現原來自己背囊勾住一件胸圍，當刻覺得情況如同社會性死亡。沒有更尷尬，只有更尷尬，不少人看過樓主經歷後分享自己「瘀事」，留言指「我有一次沒拉裙子側邊的拉鍊，去了一趟超市兜了一圈，有人告訴我了」、「有一次去商場尿急了跑進了廁所，然後一個男的來拉門，我說『你進錯廁所了，這是女廁所』，我媽在廁所外面喊『是你進錯廁所了嘞，那是男廁所』」。



樓主離開住所後，發現不少陌生人望住自己，正當她「以為是我太美了」，最後卻發現自己背囊勾住一件粉紅色胸圍。（小紅書圖片）

樓主在「小紅書」表示，事發時孭住背囊，「從住處一路大搖大擺走出來」，其間發現不少陌生人望住自己。正當她「以為是我太美了」，最後卻發現她的背囊勾住一件粉紅色胸圍，直呼「救命」、「社死」。

帖文引來不少網民共鳴，紛紛分享自己「瘀事」，「我有一次沒拉裙子側邊的拉鍊，去了一趟超市兜了一圈，有人告訴我了」、「有一次去商場尿急了跑進了廁所，然後一個男的來拉門，我說『你進錯廁所了，這是女廁所』，男的說『哦！對不起』就走了。過了一下，我媽在廁所外面喊『是你進錯廁所了嘞，那是男廁所』」、「我開站會時，『大姨媽』就堂而皇之滴在地上了，旁邊一個男同事很貼心的用腳踩住了，並且一直等人都走了才肯移動」。

（小紅書）