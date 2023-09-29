妹妹男友上門提親！鬼馬父母着「BOSS戰衣」　網民讚：好有幽默感

情侶有意結婚，免不了要和另一半家長正式提親！日本有男生分享妹妹男友日前上門提親，父母為隆重其事，決定穿上「BOSS戰衣」迎戰。兩人戰衣分別寫上「ラスボス（最終BOSS）」和「中ボス（中級BOSS）」，令在場人爆笑，幸好妹妹男友最終順利通過「考驗」。網民大讚樓主父母幽默，「感覺是可以跟孩子當朋友那種開明父母」、「緊張感一下就沒了」；亦有人笑言「好想要這件T恤啊」。



有日本網民上傳照片，指妹妹男友上門提親，父母特意穿上「戰衣」。（Twitter圖片）

該男生在Twitter（現稱X）發帖並附上1張圖片，指妹妹男友最近前來提親，父母為迎接這個重要日子，特地換上「戰衣」。圖片所示，所謂「戰衣」其實就是深色T恤，不過父親穿的那件寫着「ラスボス（最終BOSS）」；而母親那件則寫着「中ボス（中級BOSS）」，值得一提的是，母親衣服上的字句其實是自製再黏貼上去，意味妹妹男友將要面對「兩大關卡」。

樓主補充，作為女兒前世情人的父親從頭到尾都是穿着「戰衣」，不過當妹妹男友坐在父母面前打招呼時，母親突然將原本穿在身上的圍裙脫掉，「中ボス（中級BOSS）」字樣隨即出現，突如其來一幕沒有嚇怕妹妹男友，反而讓在場所有人難忍笑意。他續指，妹妹男友最終順利通過「考驗」，一家人樂融融地享受晚餐。

網友們大讚樓主父母有創意，「父母太有趣了」、「現場氣氛肯定從嚴肅緊張變得輕鬆」、「好有幽默感的家庭」、「媽媽好配合爸爸，太搞笑」、「感覺是可以跟孩子當朋友那種開明父母」、「緊張感一下就沒了」、「如果男友穿了『勇者』T恤就贏定了」、「好想要這件T恤啊」；亦有留言提醒妹妹男友「眼見未為真」，「有時中級BOSS比最終BOSS還強，男友要小心」。

（Twitter）