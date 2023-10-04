酒吧活春宮｜紋身女激似迪麗熱巴　偕男伴大膽當眾親熱　旁人叫好

內地女星迪麗熱巴出名顏值高，「靚樣」受不少女生羨慕。網上最近流傳一條影片，顯示一名和迪麗熱巴「撞樣」的女子在安徽省合肥市一間酒吧內和另一名男子大膽親熱，更做出「十八禁」動作，圍觀者則一邊叫好，一邊拍攝。涉事酒吧「MORE LIVEHOUSE」證實事件，指已就事件報警，並「成立專項小組，每日巡場加強現場監管，杜絕類似情事再次發生」。



長髮紋身女躺在櫈上，男方雙手有所動作。（網上影片截圖）

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涉事影片在社交媒體瘋傳，大部份均已「打格」或經過剪輯。片中可見，酒吧「MORE LIVEHOUSE」燈光昏暗，正播放強勁音樂，其中一枱放有多支酒樽。1名長髮紋身女穿上貼身平口短裙，身材姣好，她躺在櫈上，身旁男士雙手有所動作，甚至捉住女方的腳部，繼而舔腳，其他人見狀阻止，兩人遂暫時鳴金收兵。

鏡頭一轉，紋身女起身半坐，將下身貼近男方臉部，其後鏡頭再拍到女子跨坐男子身上，兩人激吻，期間女子一度露出胸部下方。雖然兩人全程沒有露出隱私部位，但動作大膽撩人，圍觀者則一邊叫好，一邊取出手機拍攝。

女星迪麗熱巴今次無辜「受害」。（微博圖片）

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影片引來不少網民討論，有人認為女子神似迪麗熱巴，亦有人批評該對男女行為意識不良。「MORE LIVEHOUSE」證實事件發生在上月15日凌晨，「第一時間向公安機關報案，亦積極配合警方調查，依法追究相關涉事人員的法律責任」，並對是次「不雅事件表示嚴厲譴責並堅決抵制」。酒吧亦表示，將設立專項小組，「每日巡場加強現場監管，杜絕類似情事再次發生」。

（綜合）