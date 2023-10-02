中秋十一長假高速公路塞車　男子尿急誤從高架橋跳下　下場是…

適逢中秋節及十一黃金周長假期，內地不少民眾回鄉過節或外遊，多地公共交通工具及高速公路也擠滿人與車。廣東佛山早前有司機被困車龍，因人有三急而急於下車，打算在橋邊解決時，不慎將高架橋護欄當成隔離帶，因而在橋邊一躍而下，墮到約5至6米下。在場其他司機見狀即時報警，幸好男子墮橋後僅輕微骨折，未有大礙。



廣東佛山早前有司機被困車龍，因人有三急而急於下車，打算在橋邊解決時，不慎將高架橋護欄當成隔離帶，因而在橋邊一躍而下。（微博影片截圖）

事發上周四晚上（9月28日）、即中秋節前夕，1名內地男子夜間駕車，於廣東佛山南海區大崗互通高速公路遇上大塞車，被困車龍之中動彈不得。其間男子人有三急，忍無可忍之下打算走到橋邊解決，沒料他落車後，疑因天色黑暗未能看清，竟將橋邊護欄當成隔離帶，以為仍未到達邊緣，一跳便誤墮橋底。

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從事發片段可見，男子下車後急忙走到路邊，未有查看橋邊環境，沒有絲毫猶豫便跨過護欄一躍而下。男子跳橋一刻似乎突然發現不妥，試圖伸手抓住護欄，可是已經太遲，轉眼便直墮約5至6米橋底。在場其他司機見狀，紛紛落車圍觀了解，有人即時報警。

涉事高速公路工作人員其後透露，男子獲得幸運之神眷顧，墮橋後僅輕微骨折受傷。他被送往醫院救治，經檢查後沒有生命危險。