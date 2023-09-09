肥豬跳車！馬路大暴走警接報捕捉：當事豬情緒不穩　網民爆笑咁講

豬隻因為情緒不穩而逃走？浙江省日前晚上大馬路上演豬隻大暴走，有飼主用車載豬時，重逾300斤（約150公斤）的牠突然跳車，因擔心有攻擊性，飼主即時報警。巡警其後接報到場，與飼主合4人之力用鐵欄花了10多分鐘將豬趕回車上，過程吸引民眾圍觀。警方事後回應傳媒指，涉事豬情緒不穩定，怕牠受驚會亂撞傷人，又坦言第一次接這種報案，「不是很專業」。網民笑言難怪豬隻跳車，「都要被宰了，換你情緒能穩定？」。



內地網民拍到警方在大馬路上趕豬的一幕。（《1818黃金眼》截圖）

浙江電視台《1818黃金眼》報道，麗水市青田縣日前發生豬隻馬路大暴走事件，晚上10時多有重達300多斤（逾150公斤）的豬在馬路出沒，網傳影片拍到飼主在旁邊完全拿牠沒辦法，只能拿了1個鐵欄柵擋住豬的去路。

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待警方趕到後，4人合力捕豬，警員繼續持鐵欄柵擋住豬，飼主在身後不停推牠上車，但因為豬隻太重又不停反抗，最終有人扯住豬尾、有人推着豬頭，非常吃力地花了10多分鐘才把豬推回車上。拍片民眾爆笑道：「完蛋了，我二師兄（豬八戒）要被警察抓走了。」

警方回應指，飼主擔心豬隻有攻擊性才報警，「那頭豬是自己暴躁了之後，從車上跳下的，所以牠的情緒是不穩定的，可能存在一定的攻擊性」，又指豬隻受到驚嚇或聽到附近車輛響咹後，可能會胡亂衝撞，甚至跑去攻擊行人。民眾拍的影片看到捕豬行動很狼狽，警方坦言第一次接到這樣報案，「不是很專業，所以主要是從旁協助」，用鐵欄趕豬走特定路線上車。

豬隻重逾300斤又不停反抗，警方在前方用鐵柵欄阻擋其去路，其餘2人分別扯豬尾、推豬頭，終於將豬趕回車上。（《1818黃金眼》截圖）

影片看得網民嘖嘖稱奇，「路過的外賣小哥都看呆啦」，又揶揄飼主和警員形容豬隻情緒不穩之說，「都要被宰了，換你情緒能穩定？」、「我這是去赴死，還讓我情緒穩定」。

（《1818黃金眼》）