2子接連傷病惹盡責人父反思　坦承對兒子無感極自責　網民有共鳴

為人父母怎會不愛惜子女？台灣1名人父最近因兩子一傷一病，反思自己內心和行為，驚訝發現他對孩子們沒有感覺。雖然他為2子提供足夠生活條件，但「過程中鮮少有能觸動情緒，沒有打罵、沒有激情」，即使小兒子只有1歲，一旦做錯事，他都只會理性長篇大論，「在兩個孩子身上，我感覺不到喜悅，感覺不到憤怒，感情上甚至比普通朋友還普通，感覺得到煩」。帖文引來不少網民共鳴，甚至稱比起小孩，有時對寵物還要更着緊。



樓主最近因兩子一傷一病而反思自己內心和行為，驚訝發現自己對小朋友沒有感覺。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

樓主在「Dcard討論區」表示，自己17歲時意外「搞出人命」，因而被家人趕出家門，而且和女方及其家人鬧翻，所以休學工作，獨自扶養兒子。隨後他與另一名女子結婚，兩人一起打拼10多年，至今收入穩定有樓有車，經濟壓力不大。妻子知道樓主過去，從不明示暗示生兒育女，一直到去年突然改變想法，樓主到了38歲，才與現任妻子生下第二名兒子，今年剛滿1歲。

一家人一直相處尚算融洽，但最近長子遇上車禍骨折，幼子則發高燒，這兩件事讓樓主反思身為人父的行為和內心世界，「在兩個孩子身上，我感覺不到喜悅，感覺不到憤怒，感情上甚至比普通朋友還普通」、「對於孩子一直都沒有特別強烈的感情」。樓主指，明明自己獨處時非常感性，看新聞或電影聽見不幸事件時，「非常容易流淚」，但在家人或在外人面前卻過於理性，因而經常被老婆念叨。

樓主雖然提供足夠生活條件，但始終覺得「孩子很煩，能的話都不要跟我說話最好，不要煩我最好」。（《蜘蛛俠：強勢回歸》電影劇照）

樓主憶述，第一次身為人父時比較艱辛，所以沒有多餘時間思考這個問題，兒子「病了就看病，餓了就吃飯，要繳錢就付錢，能唸書就唸書，能工作就開始工作，能獨立就獨立去生活」，甚少有事觸動情緒，「沒有打罵、沒有激情，犯了錯，就告訴他哪裏錯了」。直至現在，他對不足1歲的幼子都是採取同樣態度，卻被妻子罵神經病，連對小兒子都要長篇大論。

同時，樓主亦會為孩子規劃，但認為如果對方不依從都無所謂，始終兒子有自己人生，為自己負責就可以。總體而言，他形容只是覺得「孩子很煩，能的話都不要跟我說話最好，不要煩我最好」，但他認為這種感受「不太正常」，並因此一直困擾多年，內心既內疚又矛盾。

帖文令多名網民產生共鳴，「對自己小孩無感，反而對我養的狗比較有感，我只能跟小孩當朋友，但沒辦法當媽媽」、「也沒什麼不好啊，總之對小孩該負責的有負責到就好」、「不過我覺得你這樣非常好，對小孩沒有過多的情緒但是非常有責任心」、「你並非特例，有些人就是對小孩無感，不需自責」。

（Dcard討論區）