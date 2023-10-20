賤男性侵人妻同事送回家再猥褻　被捕1句極變態　因2關鍵獲判緩刑

如此賤男竟逃過牢獄之災？台灣1名在市集工作的男子，凌晨時分和已婚女同事卸貨時，突然強吻、胸襲對方，甚至亦脫去對方衣褲以手指性侵。事後女同事哭求要回家，淫狼開車接載時再度侵犯她，幸好女方奮力推開下車逃回家，並報警求助。未料男子到案時直認犯罪，還解釋自己是在「試試看她有沒有性交意願」。當地法院審理後，基於案件情節有異於一般性侵案，而且被告已獲受害人原諒，雖然強制性交罪成判囚1年10個月，但獲緩刑4年。



台灣有人妻遭男同事性侵，哭求回家後，在路上再被強吻胸襲。（示意圖／Getty Images）

案情指，去年10月25日凌晨，在台中某貨櫃屋市集工作的劉男，凌晨和已婚女同事卸貨時，突然強吻、胸襲及摸對方下體。女同事連番拒絕後他未收手，強行脫去女方衣褲以手指性侵。事後女同事哭求要回家，劉男便稱開車送她回去。

劉男路上突然停車，再度強吻及脫去女方衣服胸襲，又拉她的手摸他的性器官。女同事嚇到推開劉男下車逃回家，向丈夫哭訴後報警。

未料劉男到案時直認事件，警方問為何他兩度下手時，他竟解釋自己首次性侵對方後，在車上再施以淫手的動機是「想再試試看她有沒有性交意願」。

台中地院法官認為，劉男和受害人份屬同事，因一時衝動越界才犯案，情節和一般對陌生女子性侵不同，他沒有使用暴力或令對方嚴重受傷，加上案發後他努力補救，已獲受害人諒解。最終劉男強制性交罪成判刑1年10個月，但緩刑4侵，避過牢騷之，他另外要向公庫交8萬台幣（約2萬港元）罰款，提供80小時義務勞務及參加2場法治教育課。

（綜合）