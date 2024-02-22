性感女去完泰國來港　小紅書發文數4大缺點呻體驗很差：下次不來

港府疫後推動香港旅遊業，積極舉辦一連串活動，希望吸引遊客帶動經濟復蘇。但有穿着低胸Tube Top 及短裙性感打扮女子，在小紅書圖文並茂大呻，稱從泰國旅行後再飛到香港，覺得香港有很多缺點，包括港人對內地人並不友善，而且物價昂貴，去到寸金尺土地步，衛生卻情況一般，揚言「下次不來」。網民反批「不喜歡還四處拍照」、「身體最誠實」、「對比起內地，環境衛生香港是比較好的」。



樓主前往香港多個地方「打卡」，卻抱怨香港有4個缺點。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載數張她在香港遊玩的照片，包括到尖沙廣東道「打卡」，全程打扮性感。她用文字表示，剛從泰國飛到香港，「在香港的體驗真的很差，說實話不是很喜歡香港」，她認為港人「對大陸人真的很不友好」，而且物價太貴，加上地方小到寸金尺土，「而且也不是很乾淨」，對比泰國，「一下子還難以轉變」，甚至揚言「下次不來」。

帖文引來網民討論，有人認同樓主的看法，「終於有人跟我一樣不喜歡了，剛從香港回來，體驗感非常不好，去餐廳吃飯，聽到我們說的是普通話，叫了好幾遍『你好』，那些服務員才過來點單，不止一個餐廳基本上每個都是，還很兇不耐煩」；但亦有人指出「不喜歡還四處拍照」、「身體最誠實」、「對比起內地，環境衛生香港是比較好的」。

（小紅書）