駕車失控突加速　老人慘遭撞圍牆倒地　女司機下車：哎呀！媽呀！

馬路如虎口，想不到乖乖地站在行人路，也會遭遇無妄之災。內地遼寧省10月25日發生1宗駭人交通意外，1名老人原在停車格旁的行人路上行走，此時1輛黑色私家車忽然加速，老人走避不及被撞上圍牆，據報涉事女司機下車後驚慌失措地大叫「哎呀媽呀！」。影片一出，大批網民紛紛指責司機，留言稱「不建議開車了以後！家里人看住了」。



內地遼寧省日前（25日）發生1宗駭人交通意外，1名老人原在停車格旁的行人路上行走，忽然被1輛黑色私家車加速撞向圍牆。（微博影片截圖）

影片長約1分30秒，事發於10月25日，當時1輛黑色私家車疑正在泊車，原本還在慢駛，未料突然加速，將前方1名老人撞向圍牆，老人隨即倒地不地，女司機見狀下車查看老人的狀況，並驚慌失措地大喊「哎呀媽呀」。老人的雙腿疑受重傷，地上有血滲出，數名途人上前圍觀，其中有人協助打電話求助。

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影片未有交代事態最後發展，惟不少網民看過影片後，紛紛大罵涉事司機，認為她誤踩油門加速，才導致車輛失控，留言指「有些人真不適合開車吧？」、「失控？這明顯就是把油門當剎車了」、「大概率粉碎性骨折，大爺鞋底那裏流了不少血，唉」、「犯低等錯誤造成人員傷亡的，還是都終身禁駕吧」。

也有人認為責件應追究至駕車教練，甚至考牌官，不應任由「馬路炸彈」在路上駕駛，「這種司機上路應該追究到教練的責任」、「這是操作失誤？可這又不是複雜的操作，她是怎麽拿到的駕照」。