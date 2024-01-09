尷尬！偕女友High Tea　港男以為自助夾甜品　遭提醒後呻︰搵窿捐

酒店High Tea一向深受女士歡迎，有時另一半也要隨行陪同。1名港男在網上大呻，日前和盛裝出席的女友前往尖沙咀1間酒店High Tea，當食完鹹點，女友前往洗手間洗手，打算隨後品嚐甜點，「廿四孝男友」立即趁機會取碟到甜品餐車夾甜品，豈料侍應上前提醒會推餐車過來，屆時介紹甜品和親自夾給他們，叫他先回到座位，此時所有食客均望向港男，女友甚至目擊尷尬一幕，隨後「黑晒面，一言不發」，港男慨嘆尷尬到「想搵窿捐」。網民笑言「幾好笑」、「已經分唔到真定假膠」。



樓主取碟到甜品餐車夾甜品，但侍應提醒會推餐車過來介紹甜品和夾給他們。（連登討論區圖片）

樓主在「連登討論區」表示，早前和女友到尖沙咀1間酒店High Tea，圖中可見，樓主女友當日身穿低胸上衣，相信準備打卡，2人食完鹹點，女友便前往洗手才食甜點，樓主立即把握機會，取碟到甜品餐車夾甜品，好讓女友回來即可品嚐到甜點。

但當樓主夾起1件蛋糕時，侍應突然指他將推餐車過來介紹甜品，並夾給他們，提醒樓主先行就坐，樓主形容「成間餐廳都望住我，真係X到想搵窿捐」，女友在遠處目擊部分過程，走近問清楚發生何事後「黑晒面，一言不發」。

樓主拍攝涉事餐車。（連登討論區圖片）

樓主事後在網上批評不知甜品餐車會逐枱提供服務，「以為係自助餐咁嘛」，多名網民笑言「幾好笑」、「已經分唔到真定假膠」，亦有人指「個侍應好有問題，佢搞到個客難堪已經做得唔好…佢應該行去你面前細細聲提你唔係自己夾」。

（連登討論區）