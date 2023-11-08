帽事嘅！人妻偷吃小鮮肉地產經紀　意外大肚又流產　老公怒告情夫

結婚多年並育有子女不代表夫妻感情和睦，台灣1名人夫發現妻子兩年前開始無故夜歸，情況愈趨嚴重，追查後揭發妻子搭上年輕地產經紀，兩人發展婚外情，妻子更不小心懷孕且流產，氣得他決定向情夫提告。案件審理時情夫辯稱不知人妻已婚，但法官查看兩人的對話紀錄後，證實情夫明知而介入他人的婚姻，因此判他須向人夫賠40萬新台幣（約9.8萬港元）。



小玲偷食年輕地產經紀，並曾懷孕及流產。（《金魚妻》劇照）

根據案件判決書，案中夫婦阿德與小玲（均為化名）在2014年5月20日結婚，婚後育有2名子女，生活一直非常幸福。可是2022年12月開始，阿德發現小玲經常無故晚歸，有時還會徹夜不回家，情況更愈趨嚴重。

阿德為了知悉真相，於是質問小玲，雙方對質才知原來小玲與呂姓地產經紀發展婚外情，兩人多次發生性行為，更透過通訊軟體分享「激戰」後的感想與過程，甚至曾經不小心懷孕並流產。得知自己「被帽」的阿德難掩憤怒，決定向呂男提告，要求賠償80萬新台幣（約20萬港元）。

法官裁定呂男明知小玲已婚，仍與她交往及發生性關係，嚴重破壞阿德的婚姻與家庭生活，故判罰呂男賠償40萬新台幣（約9.8萬港元）。（《金魚妻》劇照）

案件審理時，呂男在法庭上辯稱不知道小玲是有夫之婦，他在毫不知情的情況與小玲交往，沒有故意或過失。不過，法官查看了呂男與小玲的聊天內容，發現呂男曾說「妳17年前就已經有寶寶的經驗了，但我從來沒有過，我一直都是想要寶寶的，現在我的立場要考量的問題很多：1.我的伴侶是別人老婆、2.寶寶生與不生、3.生，我另一半的配偶會採取什麼行動」，法官認為從這些對話紀錄，可見呂男是清楚小玲是有夫之婦而介入別人的婚姻。

最後法官認為，呂男明知小玲已婚，仍與她交往及發生性關係，甚至曾讓女方懷孕及流產，2人的相處模式明顯已超出普通朋友的界線，嚴重破壞阿德的婚姻與家庭生活，故判罰呂男向阿德賠償40萬新台幣（約9.8萬港元），全案可上訴。