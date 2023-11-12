與女兒男友上床！22歲高大男整洗衣機推倒50歲伯母？網民1句絕了

這明明是AV情節吧？有網民於討論區分享其50歲女性「朋友」的個案，指「朋友」的女兒出國公幹期間，女兒的22歲高大靚仔男友上門幫忙維修洗衣機，其間該男生意採取主動，把50歲的伯母「推倒咗」，2人最終發生性關係。樓主稱事件令「朋友」陷入兩難不知所措，求問：「應該點好？」

帖文引來網民熱議，不少人嘲笑情節不合理，質疑是創作文，1句判定「睇得AV多」。另有人認為事情既已發生，唯有接受，「呢個世界好多意外嘅！好好接受」，但更多網民笑言，「厲害了我的媽呀」、「姨姨，我不想努力了」。



有網民指，其「朋友」女兒的22歲男友上門幫忙維修洗衣機，其男方採取主動，把50歲的「伯母」推倒而發生性關係，（示意圖／gettyimages）

該網民於香港討論區以「不小心和女兒的男友上床了」發文，指要分享其女性「朋友」個案。樓主表示，其「朋友」50歲，老公已離世，育有1名女兒，而女兒的男朋友22歲，高大靚仔又有禮貌，相當完美，「又好禮貌又sporty，樣子有啲似聲夢最靚仔嗰個Hugo，22歲，6呎高算結實」。資料顥示，藝人黃奕斌（Hugo）是《聲夢傳奇》第一季打入九強的參賽者。

樓主表示，其「朋友」女兒男朋友高大靚仔又有禮貌，樣子似「聲夢最靚仔嗰個Hugo」。圖為聲夢傳奇黃奕斌（Hugo）。（資料圖片）

樓主續說，有天「朋友」的女兒去了外國公幹，女兒的男朋友上門幫忙維修洗衣機，沒料到發生了不倫關係，「整整下，個男仔就推倒咗佢（樓主朋友），開始錫佢同除佢啲衫，上咗床……」。歡愉過後，樓主「朋友」陷入兩難不知所措，樓主於是求問：「應該點好？」

與女兒男友發生性關係後，樓主的「朋友」陷入兩難不知所措。（示意圖／gettyimages）

帖文引來其他網民熱議，不少人判定是創作文，贈上1句「睇得AV多」、「睇AV上腦」，又指「22歲仔識整洗衣機？重作啦」、「下次應該整水喉先啱」、「辛苦晒作咁嘅題目」。

不過亦有人認為事情既已發生，唯有接受，「呢個世界好多意外嘅！好好接受」，也有網民笑言，「叫你個女以後改口叫爸爸」、「厲害了我的媽呀」、「姨姨，我不想努力了」、「以後洗衣機、電視、雪櫃……無端端經常會壞」。