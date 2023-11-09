靈異照？女子試婚紗iPhone拍出3個自己動作不一　蘋果店員咁解謎

英國作家兼喜劇演員泰莎（Tessa Coates）早前到婚紗店試身，隨手拍下自己試穿的婚紗款式，並將照片上傳到社交平台，想不到突然讓她紅遍國際，也成了網上熱搜。原因是這張照片中的泰莎站在2塊鏡中間，但她發現自己跟鏡中2個自己，竟然擺出3種不同的姿勢，情況相當詭異，她更笑言「嚇到嘔」，因泰莎並沒有「P圖」。為了揭開謎團，她到蘋果iPhone專門店查問，店內職員解釋，出現這種照片，是因手機拍照比相機更像是「電腦」照片，從左至右以類似連拍的方式自動合成，泰莎應是在手機移到她身後的那一刻剛好舉起了手臂，導致出現奇怪的影像，而發生機率只有百萬分之一的機率。



泰莎早前在Instagram發布了這幀「靈異照片」，表示自己幾乎「嚇到嘔」。（網上圖片）

綜合外媒報道，事主是作家及喜劇家泰莎（Tessa Coates），她早前在Instagram發布了這幀靈異照片，表示幾乎「嚇到嘔」，更着網民仔細看照片，「若你看不出問題，請繼續看，之後你將忘不了它」。

從照片可見，泰莎站在2塊鏡子中間，打算以多個角度觀察婚紗是否合身，但仔細一看，卻發現泰莎本人，跟鏡中的2個自己，雙手姿勢完全不一樣，當時泰莎1隻手垂下，另1隻則曲起，而其中一塊鏡裏的她，雙手同時曲起，而另一塊裏則雙手垂下。

泰莎表示照片是用iPhone拍攝，並沒有P圖，而且沒有使用iPhone的「Live Photo」及「burst mode」等動態照片或連拍模式來拍照。

為了解開疑團，泰莎於事發後曾經返回婚紗店，證實店內的都是普通鏡子，及後她在朋友建議下到蘋果專門店查問。

店員解釋，指手機的攝像鏡頭跟相機不一樣，手機拍攝的邏輯更像是「電腦」，是快速地從左到右進行掃描，然後組成圖像。店員估計拍攝時泰莎雙手剛巧在動，因此掃描圖像時動作的變化最終合併在一起，因而產生如此詭異的照片，「這只有百萬分之一的機率會發生，而且不太可能出現在其他iPhone用戶身上」。

謎底終於被解開，照片亦在網上瘋傳，引來不少網民留言：「還以為是《黑鏡》真實上演」、「既可怕又搞笑」、「根本是魔鏡」、「拍一張神秘的照片是宣布訂婚的方式？」此外，也有眼利網民發現，指照片仍可看見泰莎背後有一條極不明顯的「縫合線」。