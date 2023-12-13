八達通與Carbon Wallet合作　消費自動換積分　簡單3步換環保獎賞

八達通在香港差不多人人都有，使用八達通消費夠方便之餘，原來還可以環保減碳，推動可持續消費模式！八達通近日與減碳獎賞平台Carbon Wallet合作，用戶只需要完成簡單3步，即可以於Carbon Wallet手機應用程式連結八達通，消費自動換積分，兌換一系列環保獎賞。



過去Carbon Wallet用戶於消費後，需要手動掃描收據並上載至Carbon Wallet手機程式，核對收據後才會獲得積分。 八達通作為Carbon Wallet的首間支付合作伙伴，就將消費體驗優化升級，省去人手登記程序，用戶於Carbon Wallet手機程式綁定八達通卡後，即可於Carbon Wallet精選合作綠色商戶付款同時賺取積分。

▼▼▼ 教你3步於Carbon Wallet程式綁定八達通 ▼▼▼

Carbon Wallet是港鐵旗下MTR Lab的初創企業，自2021年起已經累積超過4萬名用戶，連繫各界商戶、築成緊密而龐大的綠色社群。Carbon Wallet更是香港首個及市場上唯一一個秉持「Green In, Green Out」獎賞原則的平台，讓用戶透過環保行動及消費賺分，並換取同樣符合環保原則的獎賞。

Carbon Wallet 聯合創辦人鄭智韜表示，是次與八達通合作推出消費自動換積分功能，希望更加便利用戶進行綠色消費，鼓勵更多市民接觸符合可持續消費原則的產品及有心商戶，並於購物時多考慮這類產品，從而形成良性循環推動香港可持續發展。

八達通一直與Carbon Wallet緊密合作，推動市民實踐綠色生活，Carbon Wallet用戶於程式連結八達通卡後，更可以自動記錄港鐵車程賺積分，再以八達通程式換取免費港鐵車票或其他精選環保獎賞。八達通未來會與Carbon Wallet探究更多合作可能性，推動市民實踐低碳生活。

八達通卡有限公司業務拓展及國際業務主管黎家聰表示，是次合作體現八達通以創新支付科技創建生活無限可能的宗旨，從以前的無現金消費實踐低碳生活，到近年積極與各商業伙伴合作推廣綠色數碼生活，八達通持續成為市民的綠色生活好拍檔。