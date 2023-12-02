金髮女機艙內強行替陌生男口交　 受害人咁反應　最終全場歡呼？

由土耳其飛往俄羅斯的航班中發生離奇性侵案。1名金髮女乘客懷疑醉酒影響，強行為旁邊陌生男子除褲口交，受害人不甘受辱極力反抗，推開對方不果，加上命根子被對方掌握「命懸一線」，只能任由糟蹋。其他乘客見狀呆若木雞，完事後才能反應，空中服務員曾嘗試分開2人，但女子拒絕離開受害人，甚至施襲攻擊空中服務員。女子其後更做出其他違規行為，包括吸電子煙、向地下倒熱水等，1名男乘客見義勇為幫忙監視她。

女子一度出示1張100美元（約780港元）鈔票賄賂機組人員，以掩蓋行為，但飛機降落後，她在群眾的歡呼聲下被警員帶走。她事後稱對事件並不感到後悔，僅被罰款500盧布（約44港元）。



外媒大肆報道事件，上載事發經過和涉事女子照片。（X截圖）

外媒大肆報道，涉事客機為波音737-800，隸屬於波貝達航空公司（Pobeda Airlines），涉事航班由土耳其安塔利亞飛往俄羅斯莫斯科，歷時約5小時，乘客中包括成年人和兒童，但沒有交代事發日期和時間。

29歲金髮女子瓦萊裡婭（Valeria）為經濟艙乘客，懷疑登機時已經飲醉，在空中服務員和其他乘客面前，突然向坐在其旁邊的1名陌生男子除褲口交。男子大驚反抗，甚至嘗試將她推開，但不成功，由於「命根懸一線」，所以不敢動粗，只能任她糟蹋。

完事後空中服務員才做出反應，嘗試分開2人，但瓦萊裡婭拒絕離開「新歡」，甚至施襲攻擊空中服務員。隨後有另1名男乘客見義勇為幫手監視女子，他沒有成為第二名受害人。

受害人反抗失敗，清白之軀只能任由對方糟蹋。（示意圖/Getty Images）

除了性侵男乘客之外，瓦萊裡婭還做出其他瘋狂事，包括抓傷機組人員、吸電子煙，以及將熱水倒在地上，飛機最終抵達目的地，降落在伏努科沃機場（Vnukovo Airport）。瓦萊裡婭一度取出1張100美元（約780港元）鈔票賄賂機組人員，希望獲得協助，掩蓋離譜行為，但當然無人理睬。1名空中服務員更將鈔票扔入垃圾桶，瓦萊裡婭於是將垃圾倒在地上，並取回鈔票。

當警方登上飛機拘捕瓦萊裡婭時，乘客和機組人員紛紛鼓掌歡呼，瓦萊裡婭仍然表現囂張，向警員揚言「我不會和你這樣的傻瓜去任何地方」，但最終被帶走。

瓦萊裡婭事後接受媒體訪問，對自己在飛機上的行為並不感到後悔，形容「一切都很好，在飛機上過得很愉快」，她更聲稱因行為而被罰款500盧布（約44港元），警方則沒有回應案件。

（綜合）