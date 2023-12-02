新開衛生巾有活蟲跳出！女大生投訴獲退款　卻遭客服威脅報警提告

每個月也要經歷1次的生理期是不少女生的煩惱，乾淨又舒適的貼身護理用品非常重要。內地1名女大學生日前開封1盒全新衛生巾時，竟見到有黑色活蟲跳出，檢查後更發現不只1塊衛生巾疑似有蟲。她賣家客服投訴並獲退款，但後來客服突然又告知女生，指公司已報警，並威脅向她提告，令她非常不滿。事後廠商相關負責人表示，不清楚「提告」一事的具體詳情，又認為事件並非生產品質問題導致，估計是倉存運輸過程受污染。



內地1名女大學生日前開封1盒全新衛生巾時，竟見到有黑色活蟲跳出，檢查後更發現不只1塊衛生巾疑似有蟲。（微博影片截圖）

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於四川寧夏銀川讀書的1名杜姓女大學生日前上載影片，顯示她新開封的衛生巾疑出現活蟲。從影片可見，杜女打開衛生巾紙盒包裝後，拿出了1片衛生巾，1隻黑色小蟲隨即從盒中跳出，嚇得她立即大叫，「有活的蟲子，這麼多年沒經歷過」。

杜女其後在另外2塊衛生巾也發現有蟲，重新拆封1盒亦有同樣情況，最終她將所有衛生巾全部檢查一遍，發現當中至少3片懷疑有蟲，「當時第一感覺就是特別害怕，就去學校醫務室，問一下這個蟲子對人體有沒有傷害」，事後她向賣家反映相關情況。

杜女指，該盒名為「星座系紅豆杉負離子的衛生巾」於1個多月前購買，她向賣家發送照片講述情況，直言留下陰影，「晚上沒有睡着，感覺身上有很多蟲子在爬，對我造成的心理陰影很大」。

內地1名女大學生日前開封1盒全新衛生巾時，竟見到有黑色活蟲跳出，檢查後更發現不只1塊衛生巾疑似有蟲。（微博影片截圖）

賣家其後回覆指將會退款，其後卻突然威脅向她提告，令她擔心又憤怒，決定將影片上載至網絡，「他就跟我說退款，然後退完之後，他就跟我發1張截圖，他說他已經報警了，說他要跟我打官司，我當時就特別震驚」。

星座系衛生巾的生產商負責人宿振宗表示，不認為事件是生產品質問題導致，估計是倉存運輸過程受污染，同時質疑影片的真實性，「我們是無菌車間，不可能有這種事，她發的影片也可能是剪輯的」；目前四川晉州市市場監管局亦已介入調查。