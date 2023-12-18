慘！5姊弟住商場地下室最細1歲　每天得9元買食物　母呻窮咁解釋

妥善照顧子女是父母責任。曼谷有民眾發現當地有商場的地下室「住」着5名小孩，他們年齡介乎1歲至12歲的孩子，被父母長期安置在該處，每天只有40泰銖（約9港元）買食物，並要求長姊照顧好弟妹。當地熱心人士聯同警方去接走5名小孩，並帶走他們29歲的媽媽調查，她直認白天將小孩放到商場已經有3個月之久，又大吐苦水稱是「貧窮迫我這樣做」，孩子們已暫時交由社福部門照顧。



泰國有5名小孩被父母安置到商場地下室生活，每日只有40泰銖買食物，最終警方介入把5名孩子交由社福部門照顧。（PPTV HD 36新聞截圖）

泰媒報道，有民眾發現5名小孩被「遺棄」到商場的地下室生活。當地著名熱心人士Kanthat Phongpaiboonwet（又稱 Kan Jom Phalang），以經常幫助弱勢社群、兒童及婦女聞名，他日前聯同警方等部門一起到 Saphan Mai 區的事發商場營救5名兒童

5名小孩一見警方到場即十分驚恐，不停喊叫。現場照面見到，商場地下的美食廣場旁有1張床單、嬰兒車、尿片袋、飯盒等，小孩們衣衫襤褸，警方拿衣物遮掩孩子的樣貌再帶走。他們的母親也被帶到警局問話。

Kanthat表示，有市民發現該5名孩子後聯絡尋求協助，會跟進他們狀況。經了解，5名小孩每天留在商場內已長達3個月，其中最大的姐姐12歲，負責照顧弟妹，但最小的孩子只有1歲，只能喝水而沒有奶粉喝，形容看到他們時心情很壓抑，因孩子們應該有上學的機會和更好的生活環境。

泰國有5名小孩被父母安置到商場地下室生活，每天只有40泰銖購買食物，但完全不足夠，需靠商販接濟。（PPTV HD 36新聞截圖）

Kanthat又發現，孩子的媽媽每天只會給40泰銖讓子女自行買食物一起吃，但當然不夠充饑，結果場內的小販們不時給孩子送食物、零食、書本作接濟，而孩子被發現時正圍起來看書、一起學習。

警方初步調查發現，孩子的父母每天早上就會帶5名孩子到商場內，直至晚上再接回。母親曾告訴孩子要待在該處1年左右，之後會讓他們上學，警方將會和兒童及青年事務部門協調跟進。

孩子們的29歲媽媽透露，自己一共育有5名孩子，分別12、10、8、2及1歲，最年幼的2名是和現時丈夫所生，其他都是和前夫生的孩子。她又指因為出租房有人抱怨孩子吵鬧，故白天不能讓孩子留在房內，她曾將孩子交給在餐廳工作的外公外婆照顧，但餐廳不准孩子待在店內，也沒有地方可以照顧他們，她才不得不將孩子安置在商場內。

當地著名熱心人士Kanthat Phongpaiboonwet聯同警方及社福部門到場帶走５名小孩，警方用衣物遮掩小孩們的樣貌。（PPTV HD 36新聞截圖）

孩子的媽媽續解釋，丈夫早前失業要找工作，她現時在美容院打工，每日只有320泰銖（約70港元）薪金。她和孩子都明白每天只給40至60泰銖（約9至13港元）是不足夠，但她也沒辦法。

5名小孩現交由當地社會發展與人類安全部照顧，會檢查他們一家所住的出租房，評估居住條件再制定解決方案。

（綜合）