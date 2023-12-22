父跌倒入院變植物人　2女兒申「免除供養義務」獲批　揭心酸內情

台灣1名有毒癮的6旬父親，一直進出監獄，拋棄2名女兒交由家人撫養成人，後來這名父親更感染愛滋，至今年因跌倒變成植物人，被政府安置在護理院。兩名女兒早前收到政府通知，要求她們負擔父親在護理院的醫療費用，但兩女指父親未曾盡過養育責任，兩人未曾感受過父愛，因此向法院申請「免除供養義務」，最後法院裁定男子未有盡對子女盡義務，批准兩女申請。



陳男因吸毒多次進出監獄，拋下兩名女兒由家人照顧。（示意圖，GettyImages）

綜合台灣媒體報道，根據判決書內容，61歲的陳男少年已走上歪路，17歲染上毒癮，犯下擄人勒索罪入獄，之後不斷進出監獄。陳男長期無法戒除毒癮，8、9年前又感染了愛滋病，至今年10月因酒醉，在路上跌倒一度失去生命迹象，送院搶救後變成植物人，現由縣府社會局安置在嘉義1間護理院。

陳男曾結婚育有兩女，可是他與妻子也是癮君子，兩人根本未能照顧兩姊妹，母親其後更長期被監禁，最後音訊全無。陳男的父母及弟妹看不過眼，為他負起養育2女責任，姑姑深怕乏人看管，連拍拖也帶着2名侄女外出，祖父母經常被人錯認為兩姊妹父母。

陳男在10月因酒醉在路上跌倒一度失去生命迹象，送院搶救後變成植物人，現由縣府社會局安置在嘉義1間護理院。（示意圖，GettyImages）

兩姊妹長大後成婚，也是由叔叔嬸嬸擔任證婚人。兩姊妹現已成家立室，有自己家庭，對於昔日被父母拋棄仍耿耿於懷，認為父母未有盡責，甚至未曾與父親相處過，對於突然被政府要求負擔父親在護理院醫療費，認為不公平，因此向法院聲請免除扶養義務。

新竹地院審理後認為，法例雖規定直系親屬互相有扶養義務，且受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限，但若受扶養者曾有故意虐待、重大侮辱、身心不法侵害，或無正當理由未盡扶養義務，法院得依個案彈性調整減輕扶養義務，因扶養義務已由「絕對義務」改為「相對義務」，若情況嚴重，甚至可免除扶養義務，因此批准兩姊妹免除扶養義務。