稅季2023｜WeChat Pay HK交稅淨賺1%回贈　兼賺額外獎賞

來到年尾，又是時候交稅！打工仔應如何佈署？有甚麼繳稅方法可以輕鬆交稅之餘，還可以賺到優惠？即同你一文看清！



交稅繳費 即賺1%回贈

年尾除了聖誕新年花費還要交稅，有人會選擇借稅貸，但是多數低息稅貸的「低息」，都只限大額用戶才享有低息優惠，細心計算可能連息都蝕。一般打工仔或會選擇以信用卡交稅，方便又門鑑低，然而以信用卡交稅一般回贈都較低甚至零回贈，但是只要識揀，交稅都可以賺到1%回贈。

現在只要透過WeChat Pay HK綁定安信EarnMORE銀聯信用卡付款，無論本地、餐飲、網購、海外簽賬(豁免手續費)，即享高達2%*現金回贈。除了商戶零售簽賬可賺回贈，就連繳交保費、電費、煤氣費，甚至繳交稅費，都可獲得2%簽賬回贈。即使扣除WeChat Pay HK所收的1%平台手續費，使用安信EarnMORE銀聯信用卡繳稅仍然淨賺1%回贈，零成本賺到盡！

用WeChat Pay HK交稅即拎HK$50電子現金券 繳稅手續費低至HK$0

除了綁定安信EarnMORE銀聯信用卡付款賺回贈之外，由即日至12月31日，WeChat Pay HK用戶更可領取HK$50繳稅專屬電子現金券，只需以WeChat Pay HK單筆繳稅金額滿HK$10,000減HK$50，而且無領取門檻，每人於活動期間最多可領一張。另外，即日起至2024年1月，以銀行帳戶、WeChat Pay HK餘額、綁定中銀Visa/Mastercard信用卡繳費，免收手續費，綁定AEON、銀聯信用卡收取1%手續費，綁定其他信用卡繳稅手續費費率由2%下調至1.5%。

WeChat Pay HK一嘟即交繳稅教學

EarnMORE銀聯卡迎新禮品高達HK$10,800 ^ 額外再賞HK$300 迎新現金回贈

除了能享受2%*現金回贈以外，新客戶成功透過WeChat Pay HK申請安信EarnMORE銀聯卡，更享高達HK$10,800迎新獎賞：

1. OTO GoGo鬆Lite按摩椅 (VN-03)（參考價：HK$10,800）或；

2. Aurabeat AG+ 醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機 (LSF-X1) （參考價：HK$2,980，另需換領費$120 X 3個月分期）或；

3. HK$500現金回贈或；

4. 高達HK$90,000 免息免手續費現金分期套現計劃。

另外，經WeChat Pay HK成功申請及批卡，毋須簽賬即賺額外HK$200現金回贈*及WeChat Pay HK獨家獎賞，總值HK$100 安信信用卡專屬電子現金券（HK$50 WeChat Pay HK安信信用卡專屬電子現金券2張，滿HK$50.01即可使用，無簽賬要求，批核成功即可領取。）

4個步驟即可申請

透過WeChat Pay HK申請安信EarnMORE銀聯卡非常簡單，只需跟以下步驟即可申請︰

想輕鬆交稅賺1%回贈，兼賺額外獎賞，就立即申請安信EarnMORE銀聯信用卡，兼記得綁定WeChat Pay HK！

^活動時間：迎新禮物截止至2023年12月31日。

*安信EarnMORE銀聯信用卡2%現金回贈及迎新優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽安信網頁。