網民熱論濕疹困擾　7種生活習慣助紓緩　平衡免疫力都好重要

【濕疹紓緩／濕疹免疫力／濕疹戒口／濕疹原因】濕疹一直困擾不少香港人，每年一轉天氣即引來網民熱論，同病相憐者齊齊分享煩惱或紓緩方法，直指對付濕疹都是以鐵三角「內服、外塗、止癢」為原則，同時盡量避免刺激性食物、冰敷或冷敷止癢、注意保濕、使用天然護膚品及避免致敏源等7種日常生活習慣幫助紓緩濕疹。



亦有過來人提醒，其實人體免疫力過弱或過強，亦是誘發濕疹的原因之一，平日可考慮進食如靈芝等健康產品平衡免疫系統對付濕疹。



現今香港人的衣櫃已很難分出四季，以今年冬天為例，溫差大又反覆，一星期內由穿羽絨變著短袖，引發不少人陷入濕疹之苦，令濕疹成為網上討論區長期熱門話題。不少患者都認同，最重要是做好「內服、外塗、止癢」，並大方分享很多藥物以外的有效方法，其實不少都與日常生活習慣相關，做齊未必會斷尾，但絕對有助改善。

日常生活7個紓緩濕疹好習慣

紓緩濕疹方法1. 避免使用含香料或刺激成份沐浴露。

紓緩濕疹方法2. 適度清潔皮膚，沐浴時間不宜過長，水溫亦要適中。

紓緩濕疹方法3. 注意肌膚保濕，多塗天然保濕護膚品。

紓緩濕疹方法4. 保持家居環境、寢具衛生，避免接觸致敏源。

紓緩濕疹方法5. 衣物時刻保持乾爽，如出汗或運動後盡快清潔身體。

紓緩濕疹方法6. 夏天應選擇純棉、通爽的寬鬆衣服；冬天則應以純棉衣物作打底，避免羊毛衣物直接接觸到皮膚。

紓緩濕疹方法7. 改善飲食習慣，避免刺激性食物。

濕疹患者應做好皮膚保濕，選用無香味、無香料及無添加劑的產品，以減少乾燥皮膚的繃緊痕癢感。（Getty Images）

除了皮膚狀況，不少網民亦指其實人體免疫力過弱或過強，例如日常工作壓力影響心情，都有可能引發免疫功能失調，亦可能是濕疹成因。不少人都提議以食療去平衡人體免疫力，其中熱門選擇之一正是靈芝。

免疫失調易致濕疹 實驗證明五類六種靈芝助調節免疫 紓緩過敏症狀

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爲何靈芝是「濕疹救星」？靈芝自古以來都是高級的中藥材，簡單被分為五類六種靈芝，若以顏色區分則分為赤芝、黑芝、青芝、白芝、黃芝、紫芝，這六種都被《本草綱目》收錄。至於牛樟芝、虎乳靈芝、樹舌靈芝等則並非真正靈芝，如想藉靈芝幫助減輕濕疹症狀，不少人都指最好要揀選100%純靈芝產品先最有效。

維特健靈「五色靈芝」獲科學實證+最多醫生推薦

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紓緩濕疹的方法其實因人而異，最重要是找到最適合自己的方法，如果你正面對濕疹困擾，聽過網上眾說紛紜的方法，要親身嘗試前，不妨先諮詢臨床醫學意見，由醫生為你提供最安心的建議，那就最穩陣了。

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