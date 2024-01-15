公廁都要保安員？男廁設大型玻璃窗成熱議　網民笑爆：開放式公廁

公廁招騁保安員？有網民在社交平合發布1張在筲箕灣東大街附近公廁所拍照片，當中見到是1個男廁，但在尿兜旁邊，卻見到有個大窗戶，外面像是雜物室。該網民指廁所旁留有這塊玻璃，笑言是否要招聘保安員在窗外，看着公廁內的人小便。

照片隨即在網上瘋傳，笑爆不少網民，紛紛留言「呢啲叫做開放式公廁」、「觀鳥專員」。亦有網民批評，「這設計有違私隱，不道德及缺乏對人的尊重」。



尿兜旁有這塊大玻璃窗，讓網民嘖嘖稱奇。（Facebook圖片）

有網民在Facebook專頁「全港保安招聘站security recruit」上發帖文，題為「筲箕灣個公廁幾特別，個管理員要睇住別人便便工作」，然後付上1張拍下公廁內情況照片，有網民認出公廁位於筲箕灣東大街與金華街交界，在2019年完成翻新。

照片見到男廁內有1排尿兜，尿兜旁約1米距離牆上，有1個巨大方形玻璃窗，窗外放有一些雜物，看來似是放置雜物空間，但從該窗口清晰可看到廁所內情況，因此樓主笑言該窗是否用來讓保安員監察廁內情況，認為保安員工作時會看到別人小便情況。

公廁位於筲箕灣東大街與金華街交界，在2019年完成翻新。（網上圖片）

照片隨即在網上瘋傳，引來不少網民討論，有人搞笑地指「呢啲叫做開放式公廁」、「觀鳥專員」、「正宗所長」。有人認為現場可能有支咪，管理員大叫：「5號尿兜個呀叔，行前多步啦，成地都係。」

亦有人認為都是「筍工」1份，「呢啲工作去邊度揾，我諗好多人想做，唔知幾錢人工呢？我都想做！但不過我諗應該唔請女人，因為係男厠」、「有房，有得坐，幾好」。不過有人認為這樣設計不妥，「這設計有違私隱，不道德及缺乏對人的尊重」。