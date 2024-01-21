媽媽為陳姓女兒改名　慨嘆潮汕多習俗要顧慮　取這名字網民讚好聽

父母為小朋友改名面對不少問題，既要好聽，又忌老土，甚至要過到長輩關口。有新手媽媽在小紅書大呻丈是夫潮汕人，為寶寶改命「太難了」，不可以和長輩「撞名」，而且名字的普通話和潮汕話都要好聽，還要留意時辰八字，最後為女兒改名為「晚凝」。網民紛紛大讚好名，「真的覺得這個名字超級好聽的」、「好聽的！會是一個好看的女寶寶！」，更有人笑言「潮汕人都是要求這樣子，所以最後我就取了爛大街的名字，哈哈」。



樓主上載女兒的出世證件，顯示女兒名字叫「陳晚凝」，慨嘆終於滿足潮汕習俗要求。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載女兒出世紙，女兒名字叫「陳晚凝」，出生地點在廣東汕頭。樓主表示潮汕人很難改名，「不能和長輩有一個字重疊，同音不同字也不行，普通話不行潮汕話也不行」，而且又要潮汕話和普通話同樣好聽，甚至「看八字取名，缺什麼取什麼」，更要避開大眾名字。

樓主希望女兒長大後會滿意自己名字，網民紛紛大讚好聽。（《BB來了》電視劇照）

樓主指自己思前想後，「隨便取了一個筆畫多的名字，也不知道什麼寓意」，希望女兒原諒媽媽沒有文化，嫌筆畫多難寫都不要責怪媽媽。

多名網民大讚好名，「真的覺得得這個名字超級好聽的」、「好聽的！會是一個好看的女寶寶！」、「晚字今年網紅」，更有人笑言「潮汕人都是要求這樣子，所以最後我就取了爛大街的名字，哈哈」、「難怪潮汕人的名字這麼特別（不是貶義）」。

（小紅書）